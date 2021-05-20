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Şehri bırakıp köye döndüler! Verim alınca işi büyüttüler

Şehir hayatından köye dönme kararı alan Mustafa Efe ile eşi Gülistan Efe tarımla uğraşmaya karar verdi. Geçen yıl küçük bir alana çilek eken çift, üründen verim alınca bu yıl işi büyütmeye karar verdi. 5 dekarlık araziye çilek eken çift, ürünlerin yetişmesini bekliyor.

Güncellenme: 16:20, 20/05/2021
Hayat HaberleriYaşam
Şehri bırakıp köye döndüler! Verim alınca işi büyüttüler

Kayseri’de yaşayan Mustafa Efe, iki yıl önce pazarlama sektöründeki işinden ayrıldı. İki çocuk babası, eşi Gülistan Efe ile konuşarak, şehre 80 kilometre uzaklıktaki Yeşilhisar ilçesine bağlı Kovalı Mahallesi’ne göç etmeye karar verdi. Çift, burada çiftçilik yapmaya başladı.

Geçen yıl küçük bir alana çilek eken çift, üründen verim alınca bu yıl işi büyütmeye karar verdi. 5 dekarlık araziye çilek eken çift, ürünlerin yetişmesini bekliyor.

“KEŞKE DAHA ÖNCE GELSEYDİK”

Yaşadıkları süreci anlatan Mustafa Efe, şöyle konuştu:

“Köye geleli iki yıl oldu. Daha önce şehirde çalışıyordum. Köyde geçen yıl hobi amaçlı çilek ektim. Baktım oldu. Biz bu işi neden yapmıyoruz? dedik. Bölgede de çilek üretimi yapan kimse yoktu. 5 dönümlük araziye çilek ektik. Şu anda meyveleri olmaya başladı. Dört gözle onların yetişmesini bekliyoruz.”

“Özel sektörde pazarlamacı olarak çalışıyordum. Piyasanın kötü gidişatından dolayı köy hayatına adım atalım dedik. Bu düşünceyle geldik. Şu anda her türlü ürünü kendimiz yetiştiriyoruz. Şehir hayatından buraya geldiğimiz için çok memnunuz. Keşke daha önce gelseydik.”

“VERİM ALINCA BÜYÜTMEYE KARAR VERDİK”

İki yıl önce şehirden buraya gelerek, çilek yetiştirmeye başladıklarını söyleyen iki çocuk annesi Gülistan Efe ise şunları söyledi:

“Önce deneme amaçlı küçük bir yer yaptık. İşe baktık oluyor. Güzel verim de aldık. Sonrasında bu işi neden büyütmeyelim? diye düşündük. Ardından işimizi büyüttük. 5 dönümlük bir arazimiz vardı. Buraya kendi emeklerimizle çilek ektik. Eşim işiyle ilgili sıkıntılar yaşayınca böyle bir fikir düşündük.”

“Burada olduğum için maddi ve manevi olarak çok memnunum. Herkese köy hayatını öneriyoruz. Ben şehirde doğup büyüdüğüm için önceden toprağa yabancıydım. Sonrasında bir şeyler yetiştirmeye başlayınca toprakla iç içe oldum. İnsanın kendi meyve sebzesini üretmesi çok güzel.” (DHA)

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Çocuk Kayseri
Yayınlanma Tarihi:16:17,