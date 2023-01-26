Şehrin duvarlarını fırçalarıyla renklendiriyorlar

Trabzonlu Yıldıray Yıldırım, Zuhal Kurt Sadıklar ve Sevgi Birinci Özdemir, farklı noktalarda duvarlara yaptıkları resimlerle şehri güzelleştiriyor.

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25 yıllık arkadaş olan Yıldıray Yıldırım, Zuhal Kurt Sadıklar ve Sevgi Birinci Özdemir 2019 yılında Kültür Sanat Elçileri Derneği’ni kurdu.

Covid-19 salgını sürecinde dernek faaliyetlerine ağırlık veren üç arkadaş Kahramanmaraş Caddesi, Akyazı Çocuk Trafik Eğitim Merkezi ile elektrik trafolarına birbirinden farklı resimler yaptı.

Resme ilgilerini Trabzon’un tarihiyle birleştirmek isteyen sanatçıların hazırladığı ‘Bir Zamanlar Trabzon Projesi’ de Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan destek aldı. Sanatçılar, Trabzon Valiliği’nin hizmet verdiği tarihi binanın dış cephesi, koridorları, makam odası ve bekleme salonundaki bölümlere şehrin geçmiş yıllara ait fotoğraflarını resmetti.

Ressamlar son olarak Ortahisar Belediyesi himayesinde Ekopark’ta belirlenen bölümlere su bazlı dış cephe boyasıyla Mustafa Kemal Atatürk, Türk bayrağı, Trabzonspor logosu ile hayvan motiflerini resmetti.

Sevgi Birinci Özdemir, üniversiteden mezun olduktan sonra atölye açtığını belirterek, Sadıklar ve Yıldırım ile 25 yıla dayanan dostluklarının olduğunu söyledi. Özdemir, “Birlikte bir şeyler yapmak istedik. Kültür Sanat Elçileri Derneği’ni kurduk. Başkan olarak görev yapmaya başladım. Yıldıray, Trabzon’un tarihini araştırmak isteyince biz de destek verdik. Bir Zamanlar Trabzon Projesi’ni dernek bünyesinde hazırladık” dedi.

“YAĞMURDA, KARDA HİÇBİR ŞEKİLDE BOZULMUYORLAR”

Yıldıray Yıldırım ise “Yaptığımız eserlerin daha kalıcı ve uzun ömürlü olması için bütün imkanları sağlayarak çalışıyoruz. Kurumlarımızı mağdur etmemek için su yalıtımlı ürün kullanıyoruz. Suyun geliş noktalarını kapatıyoruz, fotoğraflıyoruz ve ustalarla özel çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu. Yıldırım, malzemelerin renk oranını çok yüksek kullandıklarına değinerek, “Yağmurda, karda, kışta hiçbir şekilde bozulmuyorlar. Yaptığımız eserlerden dolayı vatandaşlardan geri dönüşler alıyoruz. Resimlerin önünde fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmaları şehrin tanıtımına da katkı sağlıyor” diye konuştu.

Zuhal Kurt Sadıklar da “Son olarak Ekopark’ta bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Tasarımlarımızı doğasıyla uygun hayvanlarla bütünleştireceğiz, milli duygumuz olan bayrağımızı, Trabzonspor’un logosunu ve hamsi figürümüzü de resmettik” ifadesini kullandı. (AA)