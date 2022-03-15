Şehrin iyilik hareketi: BEDES İyilik Dükkânı

Beykoz Eğitime Destek Derneği'nin (BEDES) İyilik Dükkânı birinci yaşını doldururken yeni yaşında da çalışmalarına devam edeceğini müjdeleyen ikinci dükkânını açtı. İkinci el eşyaların satışından elde edilen kâr ile başta eğitim olmak üzere ihtiyacı olan ailelere yardımcı olan İyilik Dükkânı'nın temellerini atan Alev Tüke Ramazanoğlu, iyilik hareketinin nasıl ortaya çıktığını, neler hedeflediklerini anlattı.

Sozcu.com.tr

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Beykoz Eğitime Destek Derneği ile Anadolu Yakası’nda iyilik için çalışan artık iki dükkân oldu. BEDES gönüllüsü Alev Tüke Ramazanoğlu, öğrencilik yıllarından esinlenerek ikinci el eşya satışını iyiliğe dönüştürmeyi başarıyor ve BEDES İyilik Dükkânı’nı ortaya çıkarıyor.

Eğitimi odağına alan ve ihtiyacı olan aileleri desteklemeye çalışan İyilik Dükkânı, ilk yılını geride bırakırken şehirli sakinlerin de desteğiyle ikinci dükkân ile büyüyor. Artık bir tarafta ikinci el giysiler satılırken, diğer tarafta daha çok eşyalara yer veriliyor.

Ayrıca Göztepe ve Erenköy'de bulunan ikinci el ve hatta antika eşyaların yer aldığı dükkânların yanı sıra Instagram üzerinden de hizmet verdiklerini söylediler.

Bedes İyilik Dükkânı fikri nasıl ortaya çıktı?

Daha öğrencilik yıllarımda ilk kez Londra'da rastladığım ikinci el eşya satan yardım dükkanlarından çok etkilenmiştim. Aradan seneler geçti bir gün evimde biriken ama artık kullanmadığım ve ihtiyacım olmayan eşyalara fiyat belirledim ve arkadaşlarımı eve davet ettim. “Artık bu eşyaları kullanmak istemiyorum” dedim ve onlar bu eşyalardan beğendiklerini satın aldılar. Toplanan parayı da yardım amaçlı bir derneğe bağışladık. Ardından arkadaşlarım da evlerinde kullanmadıkları eşyaları getirmeye başladılar. Gelenler satıldıkça gelirini yardım amaçlı bağışlamaya devam ettik. Bir süre bu garaj satışları evlerimizde devam etti.

Ben emekli olduktan sonra yolum Beykoz Eğitime Destek Derneği (BEDES) ile kesişti ve yola çalışmalarından çok etkilendiğim bu dernekle devam etmeye karar verdim. Gün geldi, çevremizdeki eş dostun gönderdiği o kadar çok eşya birikti ki, evdeki satışları artık bir dükkâna taşıma zamanının geldiğine karar verdik. İşte iyilik Dükkanının temelleri böyle atıldı. Bu dükkan sayesinde bir grup arkadaşımla seneler önce başlattığımız iyilik hareketini bir adım ileriye taşımış olduk. İlk günden beri bu harekette yanımda olan gerek eşya bağışlayarak gerek satış için evini açarak gerekse gelip bu satışlarda yılmadan çalışarak bana destek veren dostlarımla birlikte şimdi derli toplu bir dükkânda satışlarımıza devam ediyoruz. BEDES İyilik Dükkânı, birinci yaşını doldurduğunda artık hâlihazırdaki dükkâna da sığamaz olmuştuk. Bu nedenle ikinci dükkânımızı ikinci el giysi, ayakkabı, çanta vs gibi ürünleri satacağımız bir butik olarak açtık.

Nasıl bir işleyişe sahip?

BEDES İyilik Dükkânı tamamen gönüllülük esası ile çalışıyor. Bu dükkân sayesinde bir grup arkadaşımla seneler önce başlattığımız iyilik hareketini bir adım ileriye taşımış olduk. İlk günden beri bu harekette yanımda olan gerek eşya bağışlayarak, gerek satış için evini açarak, gerekse gelip bu satışlarda yılmadan çalışarak bana destek veren dostlarımla birlikte şimdi derli toplu bir dükkânda ve bir butikte satışlarımıza devam ediyoruz. Dostlarımız bazen hiç kullanmadıkları kıymetli eşyalarını bizimle paylaşmaktan çekinmiyorlar. Bu yağlıboya bir tablo, ünlü bir tasarımcıya ait ayakkabı ve çanta ya da nadide bir koleksiyonun eşsiz bir parçası da olabiliyor. Hatta yerinden teslim alınabilecek büyük ev eşyaları ve mobilyalar da bağışlanıyor bazen. Antika kanepe, masa ve sandalyeler gibi.

Gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır ikinci el eşyalar değerlendirilerek toplumsal faydaya dönüştürülüyor. Biz de bunu ülkemizde iyilik dükkânı ve butiğimiz aracılığıyla yapıyoruz. Burs verdiğimiz öğrencilerin anneleri kitap okuma kulüplerine katılma şartıyla derneğimizde sorumlu olmaktalar. Annelerimizin okudukları grup kitapları da iyilik dükkânından elde edilen gelirlerle veya iyilik dükkânının takipçileri aracılığıyla yapılan bağışlarla tedarik ediyoruz. Ve yine ülkemizde okuma kültürünü yaymak adına 12 yıldır Paşabahçe Sultaniye Parkı'nda açtığımız kütüphane halkımıza hizmet veriyor. Bu ülke için bu dünya için hepimizin yapacağı çok şey var. Küçük dokunuşlarla büyük değişimleri hayata geçirebileceğimize inanıyoruz…

İkinci dükkân ihtiyacı nasıl doğdu?

Kapılarını geçen yıl açan BEDES İyilik Dükkânı, duyarlı insanlardan kısa sürede o kadar destek aldı ki kısa sürede mevcut yerine sığamaz olduk. Tüm geliri eğitime destek ve sosyal fayda için harcanan BEDES İyilik Dükkânı, şimdi iki ayrı adreste; ikinci el butik ve hediyelik eşya/ev ürünleri olarak hizmet veriyor. Butikte ünlü markaların ve günlük giyimin yanında kıymetli vintage giyim ürünleri de bulunuyor. Dileyen dostlarımız bağışlamak istedikleri eşyaları veya giyim ürünlerini doğrudan dükkânlarımıza elden teslim edebilir. Bize uzakta veya İstanbul dışında ikamet edenlerinse kargo ile de göndermeleri mümkün.

Sivil toplum örgütlerinin derneklerinin en önemli sorunlarından birinin kaynak sorununu olduğunu biliyoruz. Ekonomik olarak çok zor günlerden geçiyoruz bu süreçte dayanışmanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Dükkânların gelirleriyle maddi imkânları kısıtlı öğrencilere ve eğitime destek vermek adına oluşturduğumuz projelere önemli bir kaynak sağlamaktayız. Aynı zamanda geri dönüşüm kültürünü oluşturmakta ve tüketim alışkanlıklarını değiştirmekteyiz.

Yeni projeler ve hedefler var mı?

BEDES İyilik Dükkânı az zamanda çok kişiye yardım eli uzattı. Tamamen gönüllülük prensibi ile işletilen, eşya bağışı ve alışveriş yapanların destekleri ile ayakta duran dükkânın geliri ile önemli işlere imza atılıyor.

Bedes bursiyerlerinin eğitim hayatında ihtiyaçları olan tüm malzemeler, eğitime kazandırılan kütüphaneler, fen, fizik laboratuvarları, zekâ oyunları atölyesi, bilgisayar atölyeleri, tekstil cam ve seramik atölyeleri için altyapı materyalleri temininde sponsor bağışlarının yetersiz kaldığı durumda tüm bu eksikler, Bedes İyilik Dükkânı’nın gelirleri ile giderilmekte.

Geçen yaz aylarında yaşanan ve geniş alana yayılan orman yangınlarında bölge halkına yapılan maddi yardımlar yine Bedes İyilik Dükkânı’nın gelirleriyle gerçekleştirildi.

Pandemi sürecinde ekonomik kriz nedeniyle mağdur olan yüzlerce aileye, zengin içerikli erzak paketleri sponsorların dışında Bedes İyilik Dükkânı’ndan elde edilen gelirlerle karşılandı ve karşılanmaya devam ediliyor.

Bedes İyilik Dükkânı, gördüğü büyük ilgi nedeniyle tüm gönüllü çalışanlar için bir motivasyon kaynağı oldu. İkinci el eşyaları atıl bir durumdan eğitim kaynağına dönüştürmek toplumumuzda da heyecan yaratmış ve derneğimize yeni gönüllüler kazandırmıştır. Bu sayede daha güçlü ve şevkle çalışmaktayız.

Halen devam eden eğitime destek projelerimiz, başta kız öğrencilerimizin eğitimini desteklemek olmak üzere aralıksız devam etmekte. 600 kız öğrencinin eğitim gördüğü meslek lisesinden öğrencilerin, donanımlı ve nitelikli bir mesleki eğitim ile mezun olmaları, daha hızlı iş bulmalarını ve tercih edilir olmalarını sağlayacak. Bu mikro proje ile yarattığımız farkındalık ulusal ve yerel ölçekteki genç işsizliğine ve ülkemizin ihtiyacı olan ara eleman açığına önemli bir çözüm yolu olacaktır.

Eğitimdeki sorunların çağdaş ve nitelikli bir yöntemle çözülebilmesi için Atatürk ilkeleri doğrultusunda hayata geçirdiğimiz mikro projelerin devlet politikası olarak kitlelere ulaşması umuduyla cumhuriyet ışığında çalışmaya devam ediyoruz.

Ayrıca, deprem riski nedeniyle boşaltılan Beykoz'da bir köy okulunun yıkılarak yeniden eğitime kazandırılması ve minik öğrencilerimizin tekrar okullarına kavuşturulması Bedes İyilik Dükkânı ve bu iyilik hareketi kapsamında bir araya gelen dayanışma ruhu ile gerçekleşecek. Ve her zaman olduğu gibi toplumun dezavantajlı gruplarına sosyal yardımlarla yaşamda fırsat eşitliği sağlamaya devam edilecek. Bize inanan ve destek veren tüm değerli dostlarımıza teşekkür ederiz.

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