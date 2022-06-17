Şehrin tek semercisi… 80 yaşında çalışıyor

Elazığ'da şehrin tek semercisi olan ve 65 yıldır bu işi yapan Ahmet Semerci, baba mesleğini köylüler "Bırakma" dediği için devam ettiriyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Elazığ’da yaşayan 5 çocuk babası Ahmet Semerci, 15 yaşındayken semerci babasının yanında çalışmaya başladı. Daha sonra kendi iş yerini açan Semerci, 5 çocuğunu da bu mesleği yaparak okuttu.

Binek hayvanların kullanımının azalması ve iş yerlerinin kapanmasının ardından Ahmet Semerci, şehirdeki tek semerci olarak Çarşı Mahallesi’nde varlığını sürdürdü.

3 günde 1 semer yapabilen Ahmet Semerci, soyadını da aldığı mesleğini öğrenmek isteyenin olmadığını ve yaşlılığa bağlı artık çalışmakta zorlandığını belirtiyor.

“KÖYLÜLER ‘BIRAKMA’ DİYOR”

Ahmet Semerci, şu ifadeleri kullandı:

* Semer için önce çulu söküp ıslatıyorum, düzeltiyorum. Ondan sonra çulu dikip otlarını koyuyorum. Otunu koyduktan sonra ağaçlarını yapıp derisini bitiriyorum. Ağaçları üzerine bağlıyorum, ondan sonra da keçesini çekip binek yerini yaparak semeri bitiyorum. 3 günde ancak yapabiliyorum. Çünkü ağaçları keser ile ellerimle yapıyorum.

* Mesleği babamdan öğrendim. Bir erkek 4 kız çocuğum var. Semerin geliriyle hepsi üniversite okuyup bitirdi. Artık yapamıyorum. 80 yaşındayım bırakmak istiyorum ama köylüler ‘bırakma’ diyor. Gelip öğrenen de yok. Ne yapalım? Elazığ’daki tek semerciyim. Başka kimse yok. (DHA)