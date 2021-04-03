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Şehzadeler şehri Amasya’da otizme ‘mavi’ farkındalık

Amasya'da Dünya Otizm Farkındalık Gününde, kamuoyunun dikkatini çekmek için tarihi mekanlar mavi ışıkla aydınlatıldı.

Güncellenme: 09:10, 03/04/2021
Hayat HaberleriYaşam
Şehzadeler şehri Amasya’da otizme ‘mavi’ farkındalık

Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından dün akşam Dünya Otizm Farkındalık Gününde Amasya Kalesi, Kral Kaya Mezarları ve Kızlar Sarayı gibi tarihi mekanlar mavi ışıkla aydınlatıldı.

8 bin 500 yıllık tarihiyle birçok medeniye ev sahipliği yapan kentte, Yeşilırmak kenarına dizilen yalı boyu evleri de mavi ışıklarla aydınlatılarak otizme dikkat çekildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması ile kimsenin olmadığı kentte tarihi alanların dışında birçok yapıda da ışıklandırmalar mavi olarak yandı.
(DHA)

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