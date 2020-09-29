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Şeker Hoca lakaplı Celal Tilgen hayatını kaybetti
Şeker Hoca lakaplı Celal Tilgen hayatını kaybetti
Şeker Hoca lakabıyla bilinen Celal Tilgen corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Peki, Şeker Hoca kimdir? İşte Celal Tilgen hakkında merak edilenler...
Yaşam 29 Eylül 2020 - 16:24

Şeker Fabrikası Camii’nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra 5 yıl önce emekli olan din görevlisi Celal Tilgen (69) corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Görev yaparken verdiği vaazlarla sık sık gündeme gelen ve ‘Şeker Hoca’ olarak tanınan Celal Tilgen, 2009 yılında domuz gribi nedeniyle Şeker Fabrikası Camii’nde görev yaparken maske ile vaaz vermesi ile dikkat çekmişti.

Şeker Hoca, camide ayakkabıları çalınan cemaat için bir uygulama başlatmış ve namaza gelen herkesin ayakkabılarını sigortalatmıştı. Şeker Hoca camide galoş zorunluluğu ve internet üzerinden vaaz vermesiyle de biliniyordu. (İHA)

Son güncelleme: 16:25 - 29.09.2020