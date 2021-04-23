Selahattin Duman son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazasından sonra gelişen rahatsızlıklar nedeniyle 71 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Selahattin Duman bugün uzun yıllar yaşadığı Bodrum’da toprağa verildi.

Vasiyeti üzerine Gündoğan Mezarlığı'nda defnedilen Duman'ın cenaze törenine kızı Özge Duman, kız kardeşi Zarif Duman Pekal, eski eşi Bilge Radomişli, CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras, gazeteciler Ertuğrul Özkök, Zafer Mutlu, Zülfü Livaneli, Olay Tan, Mehmet Yakup Yılmaz, Nebil Özgentürk, Rekabet Kurulu Kurucu Başkanı Aydın Ayaydın ve yaşadığı Kayaköy Sitesi'nin sakinleri katıldı.

“KESKİN BİR ZEKASIYLA ÇOK BÜYÜK BİR HAYRAN KİTLESİ EDİNMİŞTİ”

Pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen cenaze töreni öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı ve gazeteci Zülfü Livaneli “Her ölümden sonra insanlarımızın iyi taraflarını söylemek adetimizdir. Onu uyuyoruz. Ama Selahattin duman hakikaten özel bir insandı. Sadece bize dostlarına değil, bütün Türkiye'nin zor günlerinde insanların yüzünü güldürmeye, mutlu etmeye çalıştı. Muazzam bir mizah kabiliyeti vardı. Keskin bir zeka bir kültür birikimi ile birlikte çok büyük bir hayran kitlesi edinmişti. Biz tabiî ki ‘Onun şu anda kamuoyundaki izleniminden çok dostluğunu, kardeşliğini, birlikte çalıştığımız yıllardaki arkadaşlığını, komşuluğunu konuşuyoruz. Oda bizim bugün kendisini gülümseyerek anmamızı isterdi. Ama tabiî ki acı bir şey insan istese de gülümseyemiyor, Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

“EN KÖTÜ GÜNLERDE GÜLDÜREBİLECEK YAZILARI KALEME ALMAYI BİLİRDİ”

Gazeteci Aydın Ayaydın “Yıllarca birlikte çalıştık, yakın arkadaşımızdı, ülkenin gerildiği, kabusa döndüğü yıllarda bile gerçekten yazılarıyla, mizah anlayışıyla okuru eğlendirmeyi, eğlendirirken ülkenin içinde bulunduğu durumu anlatmayı zekasıyla çok iyi becerirdi. Mizah yönü gerçekten çok kuvvetliydi, insanların en kötü günlerinde bile güldürebilecek yazılar kaleme almayı bilirdi. Basın dünyası önemli bir değerini yitirdi, çok üzgünüz” dedi.

KARDEŞİ SON ANLARINI ANLATTI

Kardeşi Zarif duman Pekal yaptığı açıklamada “Ağabeyim gerçekten çok büyük bir kaza atlattı. Buna rağmen büyük bir yaşam mücadelesi verdi. Böbreklerinden kalp kapakçılarından ameliyat oldu, mücadeleyi önemli ölçüde kazanmıştı, ama son kalp krizi Onu bizden aldı. Son nefesini verirken bile etrafında olanları güldürmeye mutlu etmeye çalışıyordu” diye konuştu.

Kılınan cenaze namazının ardından Selahattin Duman'ın tabutunu gazeteci arkadaşları Zülfü Livaneli, Nebil Özgentürk, Zafer Mutlu, Olay Tan ve Aydın Ayaydın omuzlayarak defnedileceği yere taşıdı. Cenaze töreninde ablası Zarif Duman Pekal ile kızı Özge Duman ve eski eşi Bilge Radomişli'nin gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

Selahattin Duman, İzmir'in Torbalı ilçesi yakınlarında 18 Temmuz 2020 tarihinde otomobilinin bir kamyon ile çarpışması sonucu ağır yaralanmıştı. Ünlü gazeteci önce Torbalı Devlet Hastanesi'ne ardından kolunun kırıldığı ve aort damarında büyüme meydana geldiği tespit edilince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Uzun süre tedavi gören Duman, en son yaklaşık 10 gün önce geçirdiği ameliyatın ardından hayatını kaybetti.

SELAHATTİN DUMAN KİMDİR

Selahattin Duman Ankara'nın ilçesi Haymana'nın kırsal Yenice Mahallesi'nde 1950 yılında doğdu. Kolejde yatılı okudu. 1983 yılında İstanbul'a taşındı. Uzun yıllar Sabah ve Vatan gazetelerinde yöneticilik, köşe yazarlığı yaptı. 5 Mart 2013 tarihinde Vatan Gazetesi'nden ayrıldı.1 çocuk babası Selahattin Duman, Kendimi Tebrik Ederim, Suçumuz Mükemmel Olmak, Bankamatik Kursu Açan Yok Mu kitaplarını yazdı, Komser Şekspir, Romantik ve Bir Erkeğin Anatomisi filmlerinde rol aldı. Son olarak Oksijen Gazetesi'nde yazmaya başlamıştı.