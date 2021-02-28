Zeynep ve Tüner Ceritoğlu çiftinin kızı Filiz Ceritoğlu Sengel, 1981 yılında İzmir'de geldi dünyaya. Dört yaşındayken ailece Selçuk'a taşındılar. 1999 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. 2007'de, memleketi Selçuk'a döndü. Gökhan Sengel ile evlendi. Beş yıl sonra kızı Nefes doğdu. Anne olduğu yıl aktif siyasete girdi. 2009'da belediye meclisi üyeliğine seçildi. Sengel, 2010'da Sürekli Eğitim Kişisel Destekleme Derneği'ni kurdu. Gönüllü hukuki danışmanlıktan, kadınların üretime katılmasına kadar pek çok faaliyete öncülük etti.

ÖNCELİĞİ KADINLAR OLDU

2019 yerel seçimlerinde CHP'den Selçuk Belediye Başkan seçildi. Sengel, belediye başkanlığında da önceliği kadınlara ve gençlere verdi. Sengel, “Efes Selçuk'ta yaşayan her çocuğun bu kent için, bu ülke için hayaller kurmasını ve peşinden koşmasını istiyorum. Onlara ilham vermek istiyorum. Bizlerin de pırıltılı, idealist gençlerin siyasetten korkmayacakları bir politik iklim yaratmamızın çok önemli olduğuna inanıyorum” diyor. CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel'in, belediye başkanı olarak yaptığı birçok icraat var. Onun başkanlığı döneminde Selçuk “İlham Veren Kent” markası aldı. Sengel, tarımı geliştirmek, üreticiyi desteklemek için başlattığı projelerle “Selçuk'un toprak anası” olarak anılmaya başlandı.

UMUT TACİRLİĞİ YAPMAM

Filiz Ceritoğlu Sengel'in makam odasına girdiğinizde sizi üç kadın karşılıyor. Sağında Meryem Ana heykeli, solunda Artemis heykeli yer alıyor. Sengel, “Siyasetteki Filiz ile dışarıdaki Filiz arasında fark yok” diyor ve şöyle konuşuyor: “Tutamayacağım sözü vermiyor, umut tacirliğinden kaçınıyorum. Bir söz verdiğimde mutlaka yerine getiriyorum. Bu yaklaşım, yurttaşlarımla aramızdaki güven duygusunu pekiştirdi. Küçük olsun, benim olsun anlayışını benimsemiyorum. Renkli olsun, hepimizin olsun. Tunç (Soyer) Başkan'ın ‘Çok renk, çok ses, çok nefes' sloganı ne güzel ve anlamlı…”

TARIM ŞENLİKLERİ DÜZENLİYOR

Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Sengel, girişimciliği destekledi. Zirai üretime önem verdi. Efes Tarlası başlığı ile hem üretici, hem tüketici lehine projeyi hayata geçirdi. Belediyede Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kurdu. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi oluşturdu. Sürdürülebilir tarım için Toprak Okulu inşa etti. Üretici Pazarı ve Yerel Tohum Merkezi'ni yaptı. “Tüm Türkiye Eksin” kampanyası başlatarak, yerel tohumları isteyen herkesle paylaştı, 81 ilde 3 bin 567 kişiye 10 bin 264 paket tohum gönderdi. Efes Selçuk'un meşhur kara karpuzunun 40 yıl sonra yeniden üretimini sağladı. Manda yetiştiriciliği ve süt üreticiliğinin 50 yıl sonra yeniden başlamasına öncülük etti. Çalışan annelerin çocukları için Masal Evi ile Çocuk Kafe'yi açtı. Ana teması tarım olan şenlikler düzenledi. Kültür ve sanat ağırlıklı Gezginfest'i ilçesine taşıdı.

HİÇBİR KARŞILIK BEKLEMEDEN İYİ ŞEYLER YAPMALIYIZ

Sengel, üniversite yıllarında Türkan Saylan'ın yol arkadaşı Ülker Kuştutan'ın Kadıköy Moda'daki pansiyonunda kaldı. CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) faaliyetlerinde gönüllü olarak çalıştı. Sengel, “Sivil toplum kuruluşlarının ne kadar önemli olduğunu orada anladım. Hiçbir karşılık beklemeden iyi şeyler yapmayı, kolektif çalışmayı, dayanışmayı ÇYDD'de öğrendim. İşte oradaki deneyimlerimi siyasete yansıtmaya çalışıyorum. Bencillik yapmadan, kimsenin üzerine basmadan, başkasına nasıl fayda sağlarım şiarıyla hareket ediyorum” dedi.