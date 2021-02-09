Her şeylerini kaybettiler!

Menderes’te eşi İdayet, çocukları Yunus (7), Rabia (6) ve Yusuf (7) ile bahçeli tek katlı evde yaşayan Muammer Sezgin, geçen hafta iki kişinin yaşamını yitirdiği İzmir’deki sel felaketini çok ağır atlatanlardan birisi oldu.

Oturdukları evin içi kısa sürede suyla dolunca boğulmak üzere olan üç çocuğunu camı kırarak kurtaran Sezgin, bahçede bulunan tüm hayvanlarının sele kapılıp gitmesini ise çaresizce izledi.

Geçimini hayvancılık yaparak kazanan Sezgin, yaşadığı korkuyu ve acıyı unutamadığını selden geriye sadece canlarını kurtardıklarını söylüyor.

55 büyükbaş, 80 küçükbaş ve 354 kanatlı hayvanı sele kapılarak ölen Sezgin, maddi zararının 500 bin TL olduğunu belirtti.

Selden sonra eşyalarının hiçbirini kurtaramadıkları evlerinin yaşanacak durumda olmamasından dolayı Sezgin ailesi konteynerde yaşamaya başladı.

“EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ”

Muammer Sezgin, “Sabah erken saatlerde bir anda su gelmeye başladı. Hayvanları mı kurtarayım, çocuklarımı mı kurtarayım ne yapacağımı bilemedim. Çocuklarımı camı kırarak evden tek tek çıkardım. İki çocuğumu yola çıkarmayı başarabildim ama o sırada bir çocuğum ve eşim hâlâ evdeydi. Sol bileğimden rahatsız olduğum için koşamadım. Su feci bir şekilde geldi. Çocuğum boğulmak üzereydi. Eşim ve çocuğumu evden çıkarırken, yoldaki çocuklarımın arabaların altında kalıp ezilmesinden korktum. Ne yapacağımı bilemedim. Eşimi ve çocuğumu kurtardım. Bir baktım gözümün önünde bütün hayvanlarım sürükleniyor. Sel evimi, arabamı her şeyimi aldı” dedi. (DHA)