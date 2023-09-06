Selfie çekmek istedi, İtalya’daki tarihi çeşmeye zarar verdi

Yetkililer, İtalya'yı ziyaret eden bir turistin bu hafta sonu Floransa'daki ünlü Neptün Çeşmesi'ne selfie çekmek için tırmanıp zarar verdiğini ve 16. yüzyıldan kalma bir mermer parçasını kırdığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X’teki bir gönderisinde suçlunun bulanık bir görüntüsünü paylaştı ve güvenlik görüntülerinin 22 yaşındaki Alman turistin, ikonik anıta tırmanıp fotoğraf çektirmeye çalışırken anıtın mermer parçasını kırarken yakalandığını söyledi.

Belediye başkanı pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Kültürel mirasa yönelik vandalizme karşı hiçbir gerekçe olamaz” dedi.

Alman devlet televizyonu Deutsche Welle’ye göre bilinçsiz turist, aşağı inerken atın toynağına da zarar verdi.

Yetkililer, turistin çeşmeye yaklaşık 144 bin TL’lik (5.000 €) zarar verdiğini ve ağır bir para cezasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

KAPSAMLI BAKIMI BEKLEYECEK

2018 yılında restore edilen Neptün Çeşmesi, 1574 yılından bu yana Piazza della Signoria’da duruyor.

İkonik heykelin tamamlanması 10 yıl sürdü ve Floransa’yı bir deniz süper gücüne dönüştürme hayalleri kuran Cosimo I de’Medici’nin hükümdarlığı sırasında yaptırıldı.

Heykelin açılışı aynı zamanda şehrin yeni su sistemi ve su kemerinin tamamlanmasıyla da aynı zamana denk geldi.

Floransa’daki belediye binası Palazzo Vecchio’nun güzel sanatlar mimarı Tommaso Muccini, Floransa gazetesi La Nazione’ye, anıtın ekim ayında yapılacak planlı bakımı sırasında hasarın onarılacağını söyledi.

İtalyan yasalarına göre vandalizm eylemleri, en fazla üç yıl hapis cezası gerektiren “ağırlaştırılmış zarar” kapsamında yargılanabiliyor



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