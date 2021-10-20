Selfie için ayının peşinden koştu

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Umutcan Yarar, karşılaştığı ayıyla selfie çekmek için hayvanın peşinden koştu.

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Son 3 ayda 6 vatandaşın ayı saldırısına uğradığı Ovacık ilçesinde Umutcan Yarar, Mercan Vadisi’nde gezerken bir boz ayı fark etti. “Dur, dur, bir fotoğraf çekelim” diye seslenip ayıyı durduramayınca peşinden koştu.

“ÇOK MUTLUYUM”

9 yıl önce de yine bir ayıyla karşılaştığını ve şarjı bittiği için selfie çekemediğini anlatan Yarar, şöyle konuştu:

“13 yıldır ailemle hayvancılık yapıyorum. 9 yıl önce bir ayıyla mağarada karşılaşmıştım. Uzandığımda ona elimi vurabilecek kadar yakındım. Telefonum şarjı bittiği için onunla selfie çekememiştim ve bu durum beni çok üzmüştü. Hayallerimden biri ayıyla yakın olmak ve onu beslemek. Dün güzel bir selfie çektim ayıyla. Bu durum beni çok mutlu etti.” (DHA)