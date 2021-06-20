Selime Katedrali’ne Rus ve Ukraynalı turist akını

Aksaray, Kapadokya bölgesinin başlangıcı olan Ihlara Vadisi, Selime Katedrali, Hasan Dağı, Narlı Göl, Kızıl Kilise gibi tarihi yerleri nedeniyle son yıllarda kültür turizminin gözdesi oldu. Selime Katedrali de Kapadokya’nın en büyük katedrali olma özelliğinin yanı sıra İsa’nın göğe çıkışı ile Meryem Ana gibi tasvirleriyle dikkat çekiyor.

Katedralin bir diğer özelliği de bölgedeki din adamlarının yetiştirildiği mekan olarak bilinmesi. Ayrıca ilk yüksek sesli ayinin de Selime Katedrali’nde yapıldığı biliniyor. Kayaların oyulmasıyla yapılan ve çoğu kilise olarak inşa edilmiş yapılar Bizans sanatının izlerini taşıyor. Bölge, Türkiye’ye deniz tatiline gelen Rus ve Ukraynalı turistlerin ilgisini çekiyor. Kafileler halinde gelen katedrali ve mahzenlerini ilgiyle gezen turistler, bol bol fotoğraf çektiriyor.

Ihlara ve Selime Katedrali ziyaretlerinde özellikle Ukraynalı turist sayılarında ciddi bir artış olduğunu söyleyen tur rehberi Mert Pamukçu, “Özellikle Selime Katedralini çok beğeniyorlar. Gerçekten dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. Gelen yabancı misafirlerimiz çok fazla ülke gezmelerine rağmen, Kapadokya bölgesinin muhteşem bir yer olduğunu söylüyorlar. Kapadokya bölgesinin 1985 yılından itibaren UNESCO listesinde olmasından dolayı böyle kaya oluşumlarının dünyanın hiçbir yerinde olmadığını ve bu açıdan çok farklı bir yer olduğunu düşünüyorlar” dedi.

İstanbul’dan Selime Katedrali’ni ziyarete gelen Esra Yapıcılar ise “Buraya daha önce tanıştığımız yabancı arkadaşlarımızla beraber geldik. Kapadokya bölgesini ilk kez gördük ama gerçekten çok güzel bir tarihi ve doğası var. Çok muhteşem bir yer. Bizimle gezen arkadaşlarımıza Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerini de göstererek, elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. Selime Katedralinde yukarılara çıkıldıkça bu doğal güzellik daha fazla artıyor. Bu doğal güzelliği yerli ve yabancı turistlerimizin mutlaka görmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu. (DHA)