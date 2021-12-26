Selimiye’nin zemin ısıtması Mimar Sinan’ın izinden gidilerek yapılacak

Edirne'de Selimiye Camisi’ne Mimar Sinan’dan esinlenerek hamamdan alttan ısıtma sistemi kurulacak.

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Edirne'de restorasyonu devam eden Mimar Sinan'ın şah eserim dediği Selimiye Camisinin ısıtma sitemi, cami yanında bulunan saray hamamından sağlanacak.

Mimar Sinan'ın yaptığı ısıtma sistemine benzer bir şekilde yapılması planlanan sistemde, cami alttan ısıtmalı olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, “Özel bir proje üzerinde çalıştık. Bu projeyle minareler, kubbe, şadırvanlı avlu ve içerisindeki tüm mekanlar son derece güzel bir şekilde modern yöntemlerle yapıyı yormadan ve gözü almayan profesyonel bir ışıklandırma yapılacak” dedi.

Güneren, caminin ısıtma sistemi ile ilgili, “Selimiye Camii’nin hemen yanında saray hamamı var. Mimar Sinan caminin kendisini saray hamamından beslediği altyapıyla ilgili ellimizde veriler var. Bu verileri tam olarak netleştirmek için caminin tabanında bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bunun için halılar kaldırılacak. Zemin araştırması yapıldığı zaman bunu da açıkçası tetkik etmiş olacağız. Bu şekilde caminin alttan ısıtmasında bir şekilde formülünü ve organizasyonunu yapıp restorasyon sonrasında caminin alttan ısıtılır vaziyette kullanılmasını temin etmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.