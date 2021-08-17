Selma Blair, MS ile 3 yıllık mücadelesini anlatıyor

Oyuncu Selma Blair'a Ağustos 2018'de otoimmün hastalık teşhisi konmuş ve o zamandan beri de multipl skleroz ile mücadele ediyordu. Oyuncu, bu süreci anlatan belgesel filminin tanıtımına katılırken, şu anda hastalığın belirtilerinin durduğu remisyon döneminde olduğunu da paylaştı.

SOZCU.COM.TR

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Selma Blair, yaklaşan belgeseli “Introduction Selma Blair”i tanıtmak için pazartesi günü Discover+ Television Critics Association paneline sanal olarak katılarak, süreciyle ilgili bilgi verdi. Oyuncu, MS teşhisi konduktan sonra konuşmakta güçlük çektiğini ve sol bacağını kullanma yeteneğini kaybettiğini anlatıyor. Fiziksel acıyla uğraştığı bir yıldan sonra Blair, bağışıklık sistemini düzeltmeye yardımcı olmak için kök hücre nakli ve kemoterapi almaya karar veriyor.

Blair, şu anda remisyonda olduğunu belirtiyor: “Remisyondayım. Kök hücre beni remisyona soktu. Kök hücreden sonra iltihaplanma ve lezyonların gerçekten inmesi yaklaşık bir yıl sürdü.”

Hikayesini dünyayla paylaşmak için beklemek istediğini de sözlerine ekleyen Blair şunları söylüyor: “Bunun hakkında konuşmakta isteksizdim. Uzun zamandır kendimi gerçekten iyi hissetmiyorum.”

Blair, MS hastalığının ortaya çıkmasının onun ve 10 yaşındaki oğlu Arthur için zor olduğunu belirtiyor: “MS beni öldürecek bir noktada değildi. Aslında bu kadar uzun sürmesi beni öldürüyordu. Çok canım yandı. Her şeyi oğlum için yaptım. Onu şu anda yalnız bırakmak gibi bir niyetim yok.”

Blair, şöhretinin hastalığa farkındalık getirmeye yardımcı olduğunu sevdiğini söyledi: “Bir platforma sahip olduğum için çok heyecanlıyım. Hiçbir şekilde, bu durumdaki veya herhangi bir kronik hastalık durumundaki tüm insanlar için konuştuğumu söylemiyorum, kendi hikayemi anlatıyorum.”

Selma Blair’in bu zorlu mücadelesini anlatan belgesel ekim ayında önce sinemalarda ardından da Discovery+’ta yayında olacak.

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