Semizotu kaç kalori? Semizotunun besin değerleri

Semizotu ya da semizotu (Portulaca oleracea) semizotugillerden, etli ve mayhoş yaprakları sebze olarak yenilen otsu bir bitkidir. Semizotu zengin bir A, B, C ve E vitamini kaynağıdır ve beta-karoten de dahil olmak üzere karotenoid içeriği yüksektir. Kalsiyum, magnezyum, potasyum, folat, lityum ve melatonin içeriğine de sahip olan semizotu özellikle kilo problemi olan ve kilolarından kurtulmak isteyenler için popüler bir sebzedir. Peki, semizotu kaç kaloridir? İşte, semizotunun besin değerleri…
SEMİZOTU KAÇ KALORİ?
100 gram semizotu yaklaşık 20 kaloridir.
SEMİZOTUNUN BESİN DEĞERLERİ
100 gram semizotunda aşağıdakiler bulunur:
Su: 92,86 g
Enerji: 20 kcal
Protein: 2.03 g
Toplam yağ: 0,36 g
Karbonhidrat: 3.39 g
Kalsiyum: 65 mg
Demir: 1.99 mg
Magnezyum: 68 mg
Fosfor: 44 mg
Potasyum: 494 mg
Sodyum: 45 mg
Çinko: 0.17 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 21 mg
Tiamin: 0.05 mg
Riboflavin: 0.11 mg
Niasin: 0,48 mg
B-6 Vitamini: 0.07 mg
Folat, DFE: 12 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, İÜ: 1320 İÜ
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg