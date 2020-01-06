Semizotu kaç kalori? Semizotunun besin değerleri

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de semizotudur. Peki, 100 gram semizotu kaç kaloridir? Semizotunun kalori miktarı ve besin değerleri ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Semizotu ya da semizotu (Portulaca oleracea) semizotugillerden, etli ve mayhoş yaprakları sebze olarak yenilen otsu bir bitkidir. Semizotu zengin bir A, B, C ve E vitamini kaynağıdır ve beta-karoten de dahil olmak üzere karotenoid içeriği yüksektir. Kalsiyum, magnezyum, potasyum, folat, lityum ve melatonin içeriğine de sahip olan semizotu özellikle kilo problemi olan ve kilolarından kurtulmak isteyenler için popüler bir sebzedir. Peki, semizotu kaç kaloridir? İşte, semizotunun besin değerleri…

SEMİZOTU KAÇ KALORİ?

100 gram semizotu yaklaşık 20 kaloridir.

SEMİZOTUNUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram semizotunda aşağıdakiler bulunur:

Su: 92,86 g

Enerji: 20 kcal

Protein: 2.03 g

Toplam yağ: 0,36 g

Karbonhidrat: 3.39 g

Kalsiyum: 65 mg

Demir: 1.99 mg

Magnezyum: 68 mg

Fosfor: 44 mg

Potasyum: 494 mg

Sodyum: 45 mg

Çinko: 0.17 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 21 mg

Tiamin: 0.05 mg

Riboflavin: 0.11 mg

Niasin: 0,48 mg

B-6 Vitamini: 0.07 mg

Folat, DFE: 12 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, İÜ: 1320 İÜ

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg