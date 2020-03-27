Semizotu, tokoferol, askorbik asit, beta karoten ve glutatyon dahil olmak üzere zengin bir sebze omega-3 yağ asitleri ve antioksidan kaynağı olarak kabul edilir. Semizotu ayrıca karbonhidratlar, lipitler, glikozitler, alkaloidler (oleraceinler dahil), steroller, kumarinler, triterpenler ve flavonoidler içerir. Semizotu, A, B, C ve E vitaminlerinin zengin bir kaynağıdır ve beta-karoten de dahil olmak üzere karotenoid içeriği yüksektir. Kalsiyum, magnezyum, potasyum, folat, lityum ve melatonin de içerir. Peki, emizotunun faydaları nelerdir? Semizotu neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Bilimsel olarak Portulaca oleracea olarak bilinen semizotu, dünyanın birçok yerinde yetişen, aynı zamanda çiğ veya pişirilebilen son derece besleyici bir sebzedir. Antik Romalılar semizotunu, dizanteri, bağırsak solucanları, baş ağrısı ve karın ağrısını tedavi etmek için semizotu kullandılar. Geleneksel Çin Tıbbında binlerce yıldır kullanılmaktadır ve “uzun ömürlü sebze” olarak adlandırılmaktadır. Şimdi semizotunun insan sağlığı açısından faydalarına gelin daha yakından bakalım. Semizotunun faydaları nelerdir? Semizotu neye iyi geliyor? İşte bilinmesi gerekenler…

SEMİZOTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Semizotunun insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Obez gençlerde yapılan bir çalışma, semizotunun kalp hastalığı riski ile ilişkili olan LDL (“kötü”) kolesterol ve trigliserit düzeylerini düşürdüğünü ortaya koymuştur.

* Semizotu mükemmel bir A vitamini kaynağıdır. Yeşil yapraklı sebzeler arasında en yüksek olanlardan biridir. A vitamini bilinen en güçlü doğal antioksidandır ve görme için gerekli bir vitamindir. Sağlıklı mukoza ve cildi korumak da gereklidir.

* A vitamini açısından zengin doğal sebze ve meyvelerin tüketiminin akciğer ve ağız kanserlerinden korunmaya yardımcı olduğu bilinmektedir.

* Semizotta potasyum, magnezyum ve kalsiyum dahil olmak üzere birçok önemli mineral bulunur.

* Semizotu, bazı minerallerin emilimini azaltabilen ve böbrek taşlarının oluşumuna katkıda bulunabilen oksalatlar içerir.

* Semizotu içindeki bakır, demirin bağırsaklarınızdan emilmesini sağlamaya ve vücudunuzdaki hemoglobin üretimine yardımcı olabilir.

* Semizotu içerdiği yüksek lif oranı ile kabızlığın önlenmesine yardımcı oluyor.

* Semizotu düşük kalori ve düşük glisemik indeksi ile kan şekerinin dengelenmesini sağlarken, formda kalmaya da yardımcı oluyor.

* Semizotu uyku ile yakın bir bağlantısı olan magnezyum açısından zengindir.