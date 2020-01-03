Semizotunun tıbbi olarak kullanımı en az 2000 yıl öncesine dayanıyor, ancak bu süreden önce de gıda olarak kullanılmıştır. Semizotunun geleneksel tıbbi kullanımları geniştir. Eski Romalılar dizanteriyi, bağırsak solucanlarını, baş ve karın ağrısını tedavi etmek için semizotundan faydalandılar. Geleneksel Çin Tıbbında binlerce yıldır kullanılmaktadır ve “uzun ömürlü sebze” olarak adlandırılmaktadır. Semizotu bitkisel bir omega-3 yağ asidi kaynağıdır ve vitamin ve mineral bakımından yüksektir. Peki, semizotunun faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Semizotunun sağlığa faydaları arasında kilo vermeye yardımcı olma, kalp sağlığını iyileştirme, sağlıklı büyümeyi ve çocukların gelişimini sağlama ve bazı gastrointestinal hastalıkları tedavi etme becerisi vardır. Ayrıca anti kanser potansiyeline sahiptir, cildi korur, görüşü artırır, bağışıklık sistemini güçlendirir, güçlü kemikler oluşturur ve kan dolaşımını arttırır. Şimdi, semizotunun sağlık için yararlarından bazılarına gelin birlikte bir göz atalım…

SEMİZOTUNUN FAYDALARI

Semizotunun sağlık için faydalarından bazıları şunlardır:

* A vitamini ve semizotunda bulunan beta karoten, göz sağlığı ve vizyonunun iyileştirilmesiyle ilişkilendirilmiştir. Bunla , göz hücrelerine saldıran ve yaşa bağlı yaygın hastalıklara neden olan serbest radikalleri ortadan kaldırarak maküler dejenerasyonu ve kataraktları önlemeye yardımcı olabilir.

* Semizotu bitkisinin yapraklarında, yüksek kolesterol ve tansiyon seviyelerinin önlenmesine ve kalp hastalığı ve muhtemelen kanser riskinin azaltılmasına yardımcı olabilecek omega-3 yağ asitlerinden bol miktarda bulunur. Omega-3 yağları ayrıca anti-enflamatuar yeteneklere sahiptir ve bilişsel fonksiyonun geliştirilmesine, normal büyümenin ve gelişimin teşvik edilmesine yardımcı olur.

* Semizotu içeriğindeki zengin bileşenler sayesinde kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olduğu gibi, kan basıncının dengelenmesinde önemli rol oynuyor.

* Semizotunda bulunan yüksek miktarda A ve C vitamini antioksidan görevi görebilir ve özellikle akciğer ve ağız kanserinin önlenmesine yardımcı olabilir.

* İdrar söktürücü ve toksin temizleyici özelliğe sahip olan semizotunun, böbrekteki kumu ve taşı döktüğü, dizanteri ve hemoroid problemlerinde olumlu etki gösterdiği çalışmalar ile kanıtlanmıştır.

* Kalorisi düşük olması sebebiyle diyet yapan, kilo vermeye çalışan kişiler tarafından da rahatlıkla tüketilebilir.

* Semizotu içeriğindeki demir ve bakır mineralleri kırmızı kan hücrelerinin üretimine yardımcı olur. Bu mineraller, vücudun önemli kısımlarına daha fazla oksijen vererek ve hücre ve organların iyileşme oranını artırarak dolaşımı hızlandırmak için gereklidir. Ayrıca, demir ve bakır saçın uzamasına da yardımcı olur.

* Sindirim sistemini rahatlatarak kabızlığı önler. Özellikle mide rahatsızlığı olan kişilere ülserlere iyi geldiği için tavsiye edilir. Hemoroitlere karşı da faydalıdır. İçeriğindeki A vitamini sağlıklı mukoza zarlarının korunmasına yardımcı olur. Özellikle Çin tıbbında birçok bağırsak problemini tedavi etmek için kullanılır.

* Semizotu kemik kaybını önlemek isteyenler için sağlıklı bir seçenektir. Kalsiyum, magnezyum, demir ve mangan, kemik dokusunu iyileştirmek ve vücudumuzdaki kemiklerin iyileşme sürecini hızlandırmak için gereken tüm mineralleri içerir. Bu zengin mineral çeşidi, kemikleri osteoporoza karşı korur.