Şempanze Can kardeşi sayesinde annesiyle buluştu

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden 5 yaşındaki şempanze Can, ikinci kez doğum yapan annesine kardeşi sayesinde kavuştu.

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Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda 5 yıl önce doğan ve annesi bakmadığı için bakıcılar tarafından büyütülen şempanze ‘Can’ın bir süre önce doğan kardeşi, aileyi bir araya getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, anne şempanze ‘Angel’in bir süre önce doğum yaptığını söyledi.

Özsöyler, “Can’ doğduğunda annesinin ilk anneliği olduğu için yavruya bakmamıştı. Bunun üzerine yavruya bakıcısıyla kendimiz bakmaya başlamıştık. Her gün akşam eve götürüp sabah doğal yaşam parkımıza getirdik. Bu şekilde 1,5-2 yaşına kadar sürdü. O bize, biz de ona alıştık. Burada yaşayan bütün çalışanlar alıştı ve birlikte yaşam sürdürmeye devam ettik” dedi.

“BAKICISINA ANNESİ GİBİ SARILIYOR”

Özsöyler, sözlerine şöyle devam etti:

“Şu anda şempanzemiz ‘Can’ 5 yaşında, bizi annesi, babası gibi biliyor, özellikle bakıcısına annesi gibi sarılıyor, onunla beraber gezip dolaşıyor. Annesinin yanında gibi güvende hissediyor. ”

“Geçen yıl annesi yine hamile kaldı ve bir süre önce doğurdu. Anne şempanzenin acemi anneliği bittiği için ikinci yavruya baktı. Her şey normale döndü. Bu süre zarfında yine ‘Can’la ilgilenmeye devam ettik.”

“Artık ‘Can’, kardeşi ve annesini bir araya getirerek birleştirdik. Bugün ilk defa ‘Can’ annesi ve kardeşiyle buluştu ve annesi yavrusunu hatırladı. Şu anda annesi, kardeşi ve kendisi aynı alanda mutlu bir şekilde yaşıyor.”

“Bundan sonra yaşamlarını 3’ü bir arada aynı alanda sürdürecekler. Bakıcısı da çok mutlu oldu. Yavrular da anne de baba da mutlu, herkes mutlu bir sona ulaştı, biz de çok mutluyuz.” (AA)