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Şempanzeleri vahşi hayvan kaçakçılığından koruma çağrısı
Şempanzeleri vahşi hayvan kaçakçılığından koruma çağrısı
Wild Life Organizasyonu'nun kurucusu Aslı Han Gedik, hayatını savaş bölgelerinde kalan hayvanları kurtarmak da dahil olmak üzere, vahşi hayvan trafiğini engellemeye adamış ve Afrika'nın bazı bölgelerinde barınaklar kurarak özellikle şempanzelerin korunması için çalışıyor.
Yaşam 19 Nisan 2020 - 12:52

Aslı Han Gedik tarafından kurulan Wild Life Organizasyonu, tüm dünyanın corona virüsü ile savaştığı bu günlerde bağışçılardan gelen desteğin azalmasıyla, acil kurtarma operasyonlarını tehlikede olan çok sayıda şempanzenin barınması için yeni bir koruma alanı yapılana kadar askıya almak durumunda kaldı. Biyoçeşitlilik ve koruma alanlarının global olarak hızla azalması, corona virüsü salgınının daha büyük pandemilerin başlangıcı olabileceğini düşündürtüyor. Bu nedenle doğanın ve hayvanları korunması büyük öncelik taşıyor.
Bu sebeplerle daha önce de pek çok kampanya ile yardım toplayan organizasyon, zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte de hayvanlar için destek bekliyor.
Organizasyonun yürüttüğü projelerden biri olan şempanzelerin korunması için bir yardım kampanyası başlatıldı. Var olan barınakların ve gıda stoklarının daha fazla şempanzeyi beslemek için yeterli olmadığını duyuran organizasyon, Go Fund Me sitesinden açtıkları ilan ile destek bekliyor.