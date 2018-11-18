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Semra Güzel’in Malatya Film Festivali çıkarması
Semra Güzel’in Malatya Film Festivali çıkarması
Oyuncu Semra Güzel, Malatya Film Festivali'ne katılan oyuncular arasındaki yerini aldı.
Yaşam 18 Kasım 2018 - 08:53

Güzel; film festivali kapsamında Şener Şen, Osman Sınav ve Nuri Bilgi Ceylan gibi ünlü isimlerin düzenlediği söyleşilere katıldı. Ünlü oyuncu, usta isimler ile söyleşi sonrası uzun uzun sohbet etti, deneyimlerini dinledi.

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Festival kapsamında gösterilen filmleri de tek tek izleyen Semra Güzel; “Burada çok güzel deneyimler elde ettim. Tüm meslektaşlarımın bu festivallere daha çok önem göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra ben de her fırsat bulduğumda katılmaya özen göstereceğim.” ifadelerini kullandı. Oyuncu, gelen proje tekliflerini değerlendirdiğini ve yakında yeniden ekranlarda olacağının da müjdesini verdi.

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