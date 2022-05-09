Semt pazarında 300 bin liralık tespih satıyor

Erzincan'da yaşayan ve 50 yıldır birbirinden farklı tespihleri toplayarak koleksiyon haline getiren Bahri Demir, Osmanlı döneminden kalma kehribar tesbihi semt pazarında 300 bin liradan satıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

50 yıldır birbirinden farklı tespihleri toplayarak koleksiyon haline getiren Bahri Demir, Erzincan’da semt pazarında kurduğu tezgâhta tespih satmaya başladı. Özellikle kehribar türü tespihlerin satıldığı tezgâhta 300 bin lira değerindeki Osmanlı döneminden kalma kehribar tespih vatandaşların ilgi odağı oluyor.

500 liradan başlayan tespihlerin 300 bin liraya kadar satıldığı tezgâhta damla kaya kehribarının gramı ise 26 dolardan satışa sunuluyor.

Önceleri semt pazarında sebze satarak geçimini sağlayan Bahri Demir, şimdiler de ise yarım asırdır biriktirdiği ve gözü gibi baktığı tespihleri aynı tezgâhta satışa sunuyor.

Demir, “Daha önce burada pazarcılık yapıyordum. Sebzeyi bıraktım bu işe başladım. Böyle güzel tespihler satıyorum. Bu gördüğünüz malzeme Osmanlı’dan kalma eski 100-150 senelik tespih. Taşı hakiki orijinal kehribar. Fiyatı 300 bin lira. İstanbul’dan çok telefon ettiler istediler ama anlaşamadık. 250 bin lira teklif ettiler, ben de 300’den aşağı olmaz dedim. Özellikle antika değerindeki tespihleri topladım içerisine biraz da ben kattım ama naylon tespih bulundurmam hepsi özellikli ve değerli tespih. Damla kaya kehribarının gramını ise 26 dolara satıyorum” dedi. (İHA)