Mersin’den Koop Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer HaftaSonu’na konuştu. Seçer, Mersin’de kadınların sosyal ve ekonomik alanda var olma yolunu bulması adına kooperatifi kurduklarını söyledi. “Artık kendilerini daha özgüvenli ve güçlü hissediyorlar” dedi.

MMersin'de geçtiğimiz yıl kurulan Koop Kadın Kooperatifi kadın emeğini üretime dönüştürüyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın eşi Meral Seçer, kuruculuğunu ve başkanlığını yaptığı Mersinden Koop Kadın Kooperatifi'nin ortaya çıkışını, faaliyetlerini ve kadınlar üzerindeki değişimlerini anlattı. Seçer ana felsefelerini, “Tek başlarına yapamayacakları işleri birlikte çok çalışarak, kocaman bir biz olmak duygusu içinde ‘sen, ben' demeden birlikte başarmak” diyerek ifade etti.

Kooperatifleşme sürecine atıl durumdaki Silifke Gazi Çiftliği'ni aktifleşmesini sağlayarak başladıklarını söyleyen Seçer, “Mustafa Kemal Atatürk Milli mücadelenin ardından Cumhuriyeti kurduğunda Anadolu'da her alanda topyekun ayağa kalkma hamlesi başlattı. Atatürk kalkınma aracı olarak kooperatifçiliği görmüş ve bu alanda büyük uğraşlar vermiştir. Bu anlamda Türkiye'de ilk Tarım Kredi Kooperatifini Silifke ilçesi Atayurt'da kurmuş ve kendisi de ilk kurucu üyesi olmuştur. Anadolu'da kooperatifçilik fitilinin ilk ateşlendiği yer Silifke Gazi Çiftliği'dir. Bu açıdan biz de ilk fitili oradan ateşledik” dedi.

KADINLARIMIZ ÇALIŞKAN

Kadınların üreterek çalışma hayatı içinde yer alma isteği kadar, sosyal yaşam içinde varlığını güçlendirmek için bir kılavuza ihtiyaç duyduklarını görmenin, onları kooperatifçiliğe iten ana sebep olduğunu savunan Meral Seçer, şöyle devam etti:

“Mersin, doğasıyla, kültürüyle, bereketli toprakları olan gerçekten muhteşem bir şehir. Bu toprakların kadınları da aynı şekilde çalışkan azimli ve üretken. Kentin her bölgesinde birbirinden özel yöreye has ürünleri var. Kadınlarımız bunları geleneksel yöntemlerle katma değerli ürünlere çevirirken bir yandan kendi tüketimleri için üretiyor bir yandan da kısıtlı miktarlarda satışını yaparak ekonomik kazanç sağlıyorlar. Mersinden Kadın Koop olarak amacımız kadınların birlikte çalışma kültürü ile zorlukları daha kolay aşmaları, birikimlerini, becerilerini gönüllülük esasıyla bir arada toplamaktır. Tek başlarına yapamayacakları işleri birlikte çalışarak, kocaman bir biz olmak duygusu içinde ‘sen ben' demeden birlikte başarmak.”

ŞİMDİLİK 300 KADIN VAR

Seçer, kooperatifteki çalışma alanlarından şu bilgileri verdi:

“Kooperatifimizde süs bitkileri üretimi ve zakkum fidesi üretimi, tekstil alanında kadınlarımız genellikle işyerlerinin ihtiyacı olan personel kıyafetlerinin ve çanta, maske gibi ürünlerin dikimi, gıda üretimi (Atalık Tohum ile yetişmiş gıdaların üretimi tercih edilmektedir) geleneksel el işi ve hediyelik eşya hazırlama faaliyeti yapmaktadır. Halihazırda yaklaşık 200 kadının faydalandığı kooparatifte, mevcut iki projemizin de hayata geçmesiyle toplamda 300 kadın ekonomik fayda sağlayacak.”

HEDEF ULUSLARARASI MARKA



Bu dönemin kooperatifler için avantajlı bir dönem olduğunu vurgulayan Meral Seçer şu ifadelere yer verdi:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer kadın istihdamı ve kadın emeğinin değerlendirilmesi konusunda son derece hassas ve etkili politikalar izlemektedir. Kadınların üretime katılabileceği, ürünlerini pazarlayarak gelir elde edebilecekleri, Kooperatif Pazarları ve Kadın Üretici pazarları yine bu dönemde oluşturmuştur. Bu bakış açısı sayesinde, kooperatif olarak biz de 13 ilçede faaliyet gösterebilme gücünü kendimizde bulabiliyoruz. Amacımız Mersin'in 13 ilçesini de kapsayacak şekilde, işbirliği halinde kadınların ekonomik ve sosyal alandaki payını arttırmak. ‘Mersinden Koop' markamızı ulusal ve uluslararası alanda bilinirliliği yüksek bir marka haline getirmek. Ürünlerimiz sosyal medya hesaplarından yapılan satışların yanında Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, diğer illerde ki yerel yönetimler, işbirliği içinde olunan dernek, vakıf ve firmalar, pazarlar, fuarlar üzerinden de yürütülüyor. Yakında online web satış sitesi de hizmete girecek.

“DEĞİŞİM TOPLUMU ETKİLER”

Çalışmaların olumlu etkilerini kadınların yorumlarında ve bu çalışmalara katılmak isteyen kadın sayısındaki artış ile gördüklerini belirten Seçer, sözlerini şöyle tamamladı:

“Şu an örnek çalışmaların yapıldığı ilçelerin dışındaki hemen hemen tüm ilçeler aynı çalışmayı bizden talep etmekteler. Bu da bizi memnun ve motive etmektedir. Bu süreçte bizi en çok etkileyen, 1 yıl önce birlikte çalışmaya başladığımız kadınlarımızda gözle görünen değişimlerdir. Özgüven artışı, başarabilme ve fark yaratabilme inancı, mutlulukları artmıştır. Aslında kadınların birisinde ki değişimin kelebek etkisi ile ailelerini, çocuklarını, beni, seni ve tüm toplumu etkilediğini görüyoruz. Değişime bu gözle baktığınızda asıl mucizeyi görüyorsunuz.”