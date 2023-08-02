Seramik tutkusu için sekiz saatlik yolculuk yapıyor

Tokat'ta yaşayan seramik tutkunu Aslı Südütemiz Oral, kendisini bu alanda geliştirmek için otomobiliyle sekiz saatlik yolculuğu göze alarak belirli zamanlarda geldiği Kocaeli'de eğitimlere katılıyor.

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Özel okulda öğretmenlik yaparken çocuk sahibi olması ve salgın sürecinin etkisiyle mesleğine ara veren 33 yaşındaki Aslı Südütemiz Oral, bu süreçte el yapımı ürünlere olan merakıyla seramikle tanışma fırsatı buldu.

Bir arkadaşı için hediye ararken gördüğü seramik kupadan etkilenerek kendini bu sanatın içinde bulan Oral, Tokat’ta Halk Eğitim Merkezi’nde seramik kursuna katıldı.

Oral, profesyonel anlamda geleneksel çömlekçi tornası eğitimi alabileceği kurs merkezi arayışına girdi.

Sosyal medya aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı çömlek sanatçısı Çiğdem Eroğlu ile iletişime geçen Oral, eğitim almak üzere Kocaeli’ye gelmeye karar verdi.

Belirli zamanlarda Kocaeli’ye gelen Oral, geleneksel çömlekçi çarkı eğitimi alarak kendi atölyesini açmak istiyor.



“SERAMİK AKIL VE KALBİN YOLCULUĞU”

Aslı Südütemiz Oral, tutkusunun rüyalarına girmeye başlamasıyla artık harekete geçmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Eğitim alabileceği kurs merkezi arayışına girdiğini aktaran Oral, “Artık yapmak, çamura dokunmak istiyordum. Hocamın Kocaeli’de olduğunu öğrendim. Çocuğum 3 yaşındaydı, eğitime gidersem çocuğumu bırakabileceğim bir yer olması gerekiyordu. En yakın arkadaşımın da Kocaeli’de olması benim için büyük bir şanstı. Çiğdem hocamla iletişime geçtim ve eğitime geldim, sonrası zaten mükemmeldi” diye konuştu.

Oral, belirli dönemlerde aldığı eğitimlerle kendisini geliştirdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

“Hocamın aşamasına gelebilir miyim bilmiyorum. Seramik atölyesi açmak istiyorum ama bunun için hızlı hareket etmek istemiyorum çünkü kafamda tasarladığım bir yol var. Kendi tasarımlarımı yapmak istiyorum. Seramik bana göre akıl ve kalbin yolculuğudur. Hocamın deyimiyle çocuklar için çömlekçi çarkı eğitimi verebilecek düzeye geldim. Yetişkinler için de el şekillendirmesi eğitimi verebilecek düzeydeyim. Kendi ürünümü, tasarımımı çıkarabildiğim düzeye geldiğimde atölye açmak istiyorum. Hocam, yetişkinler için çömlekçi çarkı eğitimi verebilmem için bir eğitimim daha olduğunu söylüyor.”



Bu alanda yetkin bir kişiden iyi bir eğitim almak için otomobiliyle 8 saat yolculuk yaptığını, buna değdiğini dile getiren Oral, “Bir işi profesyonel anlamda yapmak istiyorsanız mesafenin bir önemi kalmıyor. Bir şekilde ulaşıyorsunuz ve bir şeyi yapmak istiyorsanız buna değiyor” dedi. (AA)