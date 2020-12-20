Serebral palsi hastası Elif yaşam sevinciyle örnek oluyor

Gülay ve Köksal Başer çiftinin ikinci çocuğu olan ve 42’nci haftada dünyaya gelen Elif Hira’ya 7 aylıkken serebral palsi teşhisi konuldu ve 8’nci ayda fizik tedaviye başlandı. Cerrahi operasyon için geç kalınan minik Başere, Küçükçekmece Belediyesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi umut oldu.

İLK ÖĞRENDİĞİMİZDE NE YAPACAĞIMIZI BİLEMEDİK

Yaşadıkları süreci anlatan anne Gülay Başer, Elif normal süreden 2 hafta daha geç doğdu. Kızım 7 aylık olduğunda oturamıyordu ve yemek yemesinde ciddi sorunlar vardı. Bir terslik olduğunu düşünerek doktora götürdük. Kızımızın serebral palsi olduğunu öğrendik ve ne yapacağımızı bilemeyerek çok ağladık. Kısa sürede toparlayarak Elifin 8’inci ayında fizik tedaviye başladık ve 6 yaşına kadar tedavisini sürdürdük ancak çok bir yol kat demedik. Okuyarak, araştırarak ve bu hastalığı yaşayan ailelerle tanışarak önemli mesafeler kat ettik dedi.

KIZIM İÇİN ÇALIŞMAYI BIRAKTIM

İlk zamanlarda psikolojilerinin bozulduğunu söyleyen anne Gülay Başer, Bu durumu hemen kabullenemedik. Şu an her şey normal bir şeymiş gibi geliyor. Hayatımızda birçok şey değişti. Ben çalışmayı bıraktım. Hayatımız Elif oldu. Haftanın dört günü fizik tedaviye geliyoruz. Kızımız okula başladığında, ben sürekli okuldaydım. Çünkü okulda Elife yardım edebilecek kimse yok. Biz ve bizim gibi aileler çok sıkıntılar yaşıyor. Kaldırımlar, üst geçitler, toplu taşıma araçları ve hastanelerde çok sıkıntılar yaşıyoruz diye konuştu.

Okulda oldukları dönemde Elifin hep yanında olduğunu belirten Başer, Okulda çocuklar sürekli Elifin durumunu soruyor bende cevap veremiyorum. Aileler çocuklarına bu çocukların durumlarının sorulmaması gerektiğini anlatmalı. Bu durumlar bizi yıpratıyor. Sürekli bunlarla karşılaşıyoruz ifadelerini kullandı.

ELİF’İN BABASI OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM

Hayatlarını Elif’e göre düzenlediklerini söyleyen baba Köksal Başer ise, Engellilerle ilgili insanlar bilgilendirilmeli. Engellilere çoğu zaman otobüslerde yer verilmiyor ve hor görülüyorlar. Bu konuda daha çok çalışma yapılabilir. Elif’in babası olmaktan çok mutluyum. Büyük bir mücadelenin içindeyiz. Manevi desteğe ihtiyacımız var dedi.

“YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ OLAN DOĞUMHANELER SEÇİLMELİ”

Serebral palsinin bir çocuğun anne karnında ya da daha sonrasında beyin felci ile oluşan kas problemleri hastalığı olduğunu söyleyen Küçükçekmece Belediyesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Fizyoterapistlerinden Zehra Aslan, Bizim ailelere önerimiz yoğun bakım ünitesi olan doğumhaneleri seçmeleri. Çünkü çocuk doğum esnasında oksijensiz kaldığında kuvöz bulunana kadar beyin büyük oranda felce girmiş oluyor. Bu hastalarda tedavi programlarının mutlaka ergenliğe kadar takip edilmesini öneriyoruz. Ergenliğe kadar kas ve kemik oranının doğru oranda tutulması gerekiyor ifadelerini kullandı.

ELİF’İN GECİKMİŞ BİR TEDAVİSİ VARDI

Elif’in cerrahi operasyonuna geç kalındığını söyleyen Zehra Aslan, Elif bize yaklaşık bir buçuk yıldır geliyor. Merkezimize geldiğinde oturma dengesi yoktu ve ayakta duramıyordu. Elifin gecikmiş bir tedavisi vardı ve aile doğru yönlendirilmemişti. Elif’in 5 yaşlarında yapılması gereken kas çıtlatmaları dahi yapılmamıştı. Rehabilitasyon merkezimize haftada 3 gün geliyor ve su anda bağımsız adım atma seviyesini yakaladı. İnşallah yürüdüğünü de göreceğiz. Elif bu işi başarmak için kendine söz verdi diye konuştu. (DHA)