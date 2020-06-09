Serena Williams: ‘Kızımız Alexis Ohanian ile gurur duyacak’

Alexis Ohanian, geçen hafta ırkçılığa dikkat çekmek için şirketin yönetim kurulundaki görevinden, yerine siyahi birinin gelmesi şartıyla istifa etmiş ve 'Bunu yapmazsam kızıma cevap veremem' demişti. Eşi Serena Williams bunun üzerine bir açıklama yaptı ve 'Kızımız babası ile gurur duyacak' dedi...

Reddit’in kurucu ortağı Alexis Ohanian, geçen hafta koltuğunun siyahi biri tarafından doldurulabilmesi için yönetim kurulundan istifa etti. Ohanian, “Bunu, ileride siyahi kızı şu soruyu sorduğunda cevap vermesi gereken bir baba olarak söylüyorum: Ne yaptın?” ifadesini kullanmıştı. Şampiyon tenisçi Serena Williams da eşi Alexis Ohanian’ın bu kararıyla ilgili bir açıklama yaptı ve ileride kızlarının bu davranışla gurur duyacağını söyledi.

“Herhangi bir kurulda farklı görüşlere sahip olmak önemlidir” diyen Williams, eşine “Seninle gurur duyuyorum Alexis. Olympia’nın da olacağını biliyorum” sözleriyle eşine destek verdi.