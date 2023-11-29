Serena Williams’tan samimi annelik itirafı

Tenisin efsane isimlerinden Serena Williams, ağustos ayında ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti. Usta isim yaptığı paylaşımlarla anneliğin zor zamanlarına değindi.

Sozcu.com.tr

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ABD’li tenisçi Serena Williams, eski adıyla Twitter olarak bilinen X platformunda, 3 aylık kızı Adira River’a sarılırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafta, küçük kız battaniyeye sarılıyken 42 yaşındaki profesyonel tenisçi de kızını göğsüne bastırırken görülüyor. Williams, paylaşımına “Bu beni çok mutlu etti” diye yazdı.

Söz konusu gönderi, 23 kez grand slam şampiyonunun X’te takipçilerine “bugün iyi olmadığını” söyleyen başka bir mesaj paylaşmasından birkaç saat sonra geldi.

İlk paylaşımda ünlü tenisçi, “Bugün iyi değilim. Ve iyi olmamak sorun değil. Hiç kimse her gün iyi değildir. Bugün iyi değilsen yanındayım. Her zaman yarın vardır. Seni seviyorum.” diye yazdı.

Williams, kızları Olympia (6) ve Adira’yı kocası Alexis Ohanian’la (40) paylaşıyor.

Bu ayın başlarında da profesyonel atlet, bir anne olarak samimi açıklamalarda bulundu ve bir ödül töreninde giydiği şık elbisesiyle poz verip sonrasında sütünü pompaladığı anları paylaştı. Bu anları da, “Hayatım gerçekte düşündüğünüz kadar muhteşem değil” sözleriyle açıklayarak dikkat çekti.

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