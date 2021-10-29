Sergide 100 yıllık gelinlik dikkat çekti

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu öğretmenleri, öğrencilere Türkiye'nin geleneksel kültürünü göstermek için sergi düzenledi. Sergide, Mübeyyen Göç'ün (85) annesinin Cumhuriyet'in ilanından 2 yıl önce, kendisinin ise 29 Ekim 1923'ten sonra giydiği 100 yıllık gelinlik de yer aldı.

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Cumhuriyet İlkokulu öğretmenlerinin düzenlediği sergide 100 yıllık tekerlek, 110 yıllık tüfek, hallaç, kilimler, dikiş makinesi, ayran yayığı, tahta valiz, pikap, radyo ve daha birçok eser bulunuyor.

Mübeyyen Göç’ün Cumhuriyet’in ilanından sonra giydiği, annesi Azize Mertoğlu’na ait 100 yıllık gelinlik de sergide gösterildi. Mübeyyen Göç, “Gelinlik annemindi. Düğünümde bana giydirildi. 68 sene olmuş” dedi.

Okul müdürü Hilmi Pazarcı da tarihe yolculuk yaptıklarını belirterek, “Pandeminin zorluklarını öğrencilerimiz fazlasıyla yaşadı. Geçen yıldan eksikleri vardı, sadece eğitim-öğretime değil; sosyal etkinliklere de önem veriyoruz. 4’üncü sınıf öğretmenlerinin katkılarıyla bir kültür sergisi oluşturmak istedik. Velilerimiz destek verdi. Geçmiş yıllarda kullanılan, anıların biriktirildiği bir sergi olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu. (DHA)