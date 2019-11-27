Serhat Erkal’dan ‘Boşver’e klip

1994 yılında müzik hayatına başlayan Serhat Erkal, Blind Souls ile birlikte (Serhat Erkal Gitar, Furkan Karadeniz Bas Gitar, Öner Berber Davul, Tuna Usta Vokal) cover parçalar yaptı. 1 yıl sonra aynı grup elemanları ile müzik tarzını değiştirip “kirqi” grubunu kuran Erkal, 1999'a kadar bu grupla 40'a yakın beste ve punk coverları yaptı.

10 yıl boyunca çeşitli gruplarla müzik hayatına devam eden Erkal, Rafet El Roman'ın “Müzik Benim Hayatım” adlı projesinde 5000 kişiden 5. olarak 2009 – 2012 yılları arasında Rafet El Roman ile çalıştı. Aranjörlük ve single çalışmalarından sonra ise son olarak 2019 yılında The BaBa'S Grubunu kurdu. Ünlü müzisyen ve aranjör Birkan Şener’in düzenlemesini yaptığı ‘Boşver' isimli parçaya Umut Devecioğlu ile bir klip çekti ve 19 Kasım’dan itibaren sevenlerinin beğenisine sundu.

Serhat Erkal’ın “Boşver” parçasının künyesi ise şöyle;

Akustik gitar : Caner Güneysu

Piyano : Birkan Şener

Bass : Birkan Şener

Drum : Doğaç Titiz

Ud – Cümbüş : Mustafa İpekçioğlu

Akordiyon : Erman Türkeli

Perküsyon : Cem Erman

Back Vox : Yonca Kocadağ

Mix-Mastering: Arikan Sirakaya

Kayit : Studio Ari