Serpil motosikletiyle dünyayı fethediyor

Özel hastanede müdür olarak görev yapanSerpil Ünal kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kilometrelerce yol yaptı...

SEVGIM BEGÜM YAVUZ

Serpil Ünal 28 yaşında ve 8 senedir motosiklet kullanıyor… Özel bir hastanede müdür olarak görev yapan Ünal, kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oluşturduğu rotayla tek başına 8 günde 4 bin kilometre yol yaptı. İstanbul'dan yola çıkan motosiklet tutkunu genç kadın Nevşehir, Kayseri, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin rotasını “Önce zihinlerdeki kadınlar özgürleşecek” sloganıyla tamamladı. Yolculuğunun ardından SÖZCÜ HAFTASONU'na konuşan Serpil Ünal, rotasındaki her durakta karşılaştığı insanların zihinlerindeki kadını güçlendirdiğini söyleyerek, “İnansınlar ki, her kadın her şeyi yapabilir. ‘Yapamazsın' diyenler hep olacaktır” diyor.

2 senedir bu rotanın hayalini kurduğunu söyleyen Serpil Ünal, “Her düşündüğümde beni daha çok heyecanlandıran tek kişilik bir rotaydı bu. Bir süredir iş yoğunluğum sebebi ile ertelemek zorunda kalmıştım. Beni demoralize eden bir konu daha vardı. Her gün vahşice katledilen kadın cinayetleri… Bu nedenle ailem, arkadaşlarım ilk zamanlar tedirginlik yaşadılar. Tek başına olma durumu herkesi korkutmaya yetiyordu. Fakat bunun benim için önemini anlayınca desteklerini esirgemediler hepsine minnettarım” dedi.

KADINLAR GÜÇLENDİ

Ünal, “Ege, Akdeniz gibi bir bölge seçmek bu rotayı benim için basit kılacaktı ve belki de hiçbir önem arz etmeyecekti. Oysa ben Mardin'de, Adana'da, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta tam da görmek istediğim insan tepkilerini gördüm. Bu yüzden bu rotayı seçtim nihayetinde. Her lokasyonun benzinliğinde durduğumda karşılaştığım tepki ‘Abla Türkçe biliyor musun?' oldu. Çünkü bu durum o bölgede rastladıkları bir durum değildi. Saatlerce tanımadığım insanlarla sohbet ettim. Bana karşı olan hayranlıklarını, tebriklerini aldım ve bu inanılmaz gurur vericiydi. İşte tam da burada devreye girdi o cümle; ‘Önce zihinlerdeki kadınlar özgürleşecek.' Ben her durağımda onların zihinlerindeki kadını güçlendirdim, gurur duydurdum, anlık bile olsa düşüncelerini sorgulattım… Şu an kurabildiğim bu cümle için aldım aslında rüzgarı karşıma ve durmadan sürdüm” diye konuştu.

Rota boyunca birçok insanla tanıştığını söyleyen Ünal, yolculuğu boyunca herhangi bir zorluk yaşamadığını belirterek, “Her gün işe Anadolu yakasından Avrupa yakasına motosiklet ile gidiyorum. İnanın bu rotadan daha zor oluyor benim için” dedi. İlk durağının Ürgüp olduğunu anlatan Ünal, “Ayrıldığım her durak bana umut oldu, güç oldu. Kendimi daha güçlü hissediyorum. Tek başıma çıkmayı iple çektiğim büyük bir rota beni bekliyor. Montenegro, Balkanlar…” ifadelerini kullandı. Yol boyunca birçok destek mesajı aldığını da söyleyen genç kadın, “Yol boyunca inanılmaz mesajlar aldım. Bunların hepsi gurur verici ve onur duyduğum mesajlardı. Tanıdığım, tanımadığım herkes beni destekledi. Herkes en az benim kadar heyecanlıydı” diye konuştu.

GİDİŞAT DEĞİŞECEK

Ben bir kadının dünyayı değiştirebileceğine inananlardanım. Dünyaya bir kadın eli değse tüm tozlar havalanır… Benim bu gidişatı değiştireceğimize inancım çok büyük. Sadece inansınlar ki, her kadın her şeyi yapabilir. ‘Yapamazsın' diyenler hep olacaktır”

şeklinde konuştu.