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Serpincik Göleti’nin suyu 25 metre çekildi
Serpincik Göleti’nin suyu 25 metre çekildi
Sivas'ın Karşıyaka Mahallesi yakınlarında bulunan Serpincik Göleti'nde bu yıl beklenen yağışların olmaması kuraklığa neden oldu. Göletin suyu kıyıdan 25 metre çekildi.
Yaşam 7 Aralık 2020 - 16:29

Son yıllarda yağmur ve kar yağışının azalması, çiftçilerin tarım arazilerini düzensiz sulamaları nedeniyle su seviyesinde düşüş yaşandı.

Sivas’ın Karşıyaka Mahallesi yakınlarında bulunan Serpincik Göleti’nin suyu da kıyıdan 25 metre çekildi.

“GÖLETİN BU AYLARDA BUZ TUTMASI GEREKİRDİ”

Gölete balık tutmaya gelen Taha Kaan Dönmez, bu aylarda göletin buz tuttuğunu söyleyerek, “Daha önce geldiğimizde ufak tefek balıklara denk geliyordum. Şu an suyun üzerinde en ufak bir oynama bile yok. Normalde bu mevsimlerde kar yağardı. Buranın normalde kasım ayında buz tutmuş olması gerekiyordu. Şimdi kar bile yağmıyor. Su bayağı aşağı seviyelerde. Bu yıl da kurak geçti. Yağmur yağdığını görmedik” dedi. (DHA)

Son güncelleme: 16:34 - 07.12.2020
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