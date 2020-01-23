İlk altı ay anne sütü ile beslediğiniz bebeğinizin ek gıdaya geçmesi ile doğal ve pratik bebek yemeği araştırmaları da başlar. Ek gıdaya geçen bebekler artık hızla büyümeye ve yeni tatlar keşfederek sağlıklı bir şekilde gelişmeye başlar. Peki sert yiyecekler bebeğe ne zaman verilir? İşte bebek beslenmesi ile ilgili çok önemli bilgiler...

Bebeği altı aylık dönemde yoğurt ve meyvelerle tanıştırarak zamanla sebze çorbaları ve püreler ile bebeğin beslenmesini zenginleştirmemiz gerekir. Bebeğe bu yiyeceklerle tanıştırırken acele etmemek olası alerji sorunlarını ortadan kaldırır. Bazı gıdaları bebeğe bir yaş öncesi verilmesi önerilmez.

BEBEKLERE SERT YİYECEKLER NE ZAMAN VERİLİR?

Bebeklerin sindirim sistemi ve gaz problemlerinden dolayı bebeği zorlamamak gerekmektedir. Fayda sağlarken bebeğe zarar vermeyi hiçbir anne istemez. Bebeğin böbreklerini yormamak için bebeğe ilk bir sene asla şeker ve tuz verilmemelidir. Bir senenin ardından yiyeceklerine az miktarda tuz katabilirsiniz. Bebeğin şeker ihtiyacını doğal şeker içeren meyvelerle karşılamak gerekir. Reçel, marmelat ve meyve suları gibi bol miktarda şeker içeren gıdalardan uzak durmak gerekebilir. Pek çok bebek 6-9 aylık süreçte oturabilir ve yiyeceklere dokunmak ister. Bu dönem bebeğin bu keşfi yaşamasına izin vermek ve bebeğin eliyle bazı yiyecekleri yemesine müsaade etmek gerekebilir. Bebekler 14-18 aylık döneme girdiğinde artık kaşık çatal tutmaya başlayabilir. Ailelerin bu konuda bebeklerin desteklemesi ve yiyecekleri artık kendisinin yemesine izin vermelidirler. Bebeklerin yiyecekleri parçalayarak çiğneme hareketleri 18. Ayda artık tamamen gelişmiştir. 1 yaşına gelen bir bebek artık masada ailesi gibi pek çok yiyeceği tüketebilir bir hale gelmelidir. Bebek 8 aylık olduğunda artık yiyeceklerine çatalla ezerek pütürlü bir kıvamda vermelisiniz. 10. Aydan sonra ise artık bebeğiniz katı yiyecekler tanışmalı ve çiğneme refleksini geliştirmelidir. Bebeğe sürekli püre yedirmek bebeğin fazla kilo almasına ve sert yiyecekleri yeme konusunda büyük bir isteksizlik yaşamasına neden olur. 3 yaşına kadar bebeklere fındık, fıstık, badem gibi sert yiyecekleri verirken mutlaka çok dikkat edilmesi gerekmektedir.