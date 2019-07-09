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Sertab Erener, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na hazırlanan kadın sporcuları kulisinde ağırladı
Sertab Erener, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na hazırlanan kadın sporcuları kulisinde ağırladı
“Bastırın Kızlar” şarkısı Olimpik Kızlara Destek Projesi’nin reklam filmi için uyarlanan Sertab Erener, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konser öncesinde 2020 Tokyo Olimpiyatları’na hazırlanan kadın sporcuları kulisinde ağırladı.
Yaşam 9 Temmuz 2019 - 15:55

Ünlü müzisyen Sertab Erener, ING Türkiye'nin Olimpik Kızlara Destek Projesi'nin katkılarıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan kadın sporcular Tutya Yılmaz, İlke Özyüksel ve Nazlı Çağla Dönertaş'ı 6 Temmuz akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği ‘Elektrik Akustik' konseri öncesi kulisinde ağırladı.Olimpik Kızlara Destek Projesi'nin reklam filmi için “Bastırın Kızlar” şarkısı uyarlanan Sertab Erener, Olimpiyatlara hazırlanan kadın sporcuların azim ve cesaret hikayelerine hayran olduğunu söyledi. Sertab, Olimpik Jimnastikçi Tutya Yılmaz, Avrupa Gençler Şampiyonu Olimpik Pentatlet İlke Özyüksel ve Avrupa Üçüncüsü Olimpik Yelkenci Nazlı Çağla Dönertaş ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Sertab Erener, “ING Olimpik Kızlara Destek Projesi'ne “Bastırın Kızlar” şarkısı ile katkı sağladığım için çok mutluyum. Kızlarımız sadece kendileri için değil, sonraki nesillere ilham olmak için de yarışacak. Bastırın kızlar!” dedi. Konser sırasında da Olimpik Kızları sahneye de çağıran Sertab Erener, “Bastırın Kızlar” şarkısını Tutya Yılmaz, İlke Özyüksel ve  Çağla Dönertaş ile birlikte söyledi.

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