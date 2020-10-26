Sertab Erener Bodrum’da çöp topladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gönüllü olarak mahalle, koy ve plajları temizleyen Miss Gibi 1 Bodrum gurubunun bugünkü temizlik çalışmasına Türk pop müziğinin usta ismi Sertab Erener’de katıldı. Erener, çevre gönüllüleri ile birlikte yaklaşık bir saat yaşadığı köyün sokaklarını temizledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık iki yıldır mahalle, köy, plaj ve sokakları gönüllü olarak temizleyen Miss Gibi 1 Bodrum temizlik gönüllüleri bugünkü etkinliğini Yakaköy'de düzenledi.

ÇEVRE GÖNÜLLÜLERİNE DESTEK VERDİ

Çevre gönüllülerinin sabah yaklaşık bir saat süren çevredeki çöplerin toplanması etkinliğine Türk pop müziğinin usta ismi Sertab Erener'de destek verdi. Yaz aylarının önemli bölümünü Yakaköy'deki evinde geçiren Sertab Erener gönüllülerle yaşadığı köyün çöplerini topladı, temizledi.

Grubun sözcüsü Tülin Mor Janes yaptığı açıklamada “Hemen her gün veya hafta sonları bir mahalleyi, sahili sokağı temizliyoruz bugün de mahallemizde temizlik yaptık. Sevgili komşum ve değerli sanatçı Sertab Erener'de bize katıldı ve Yakaköy’de bir yolu temizledik. Yarın Gümbet sahilinden temizliğe devam edeceğiz” diye konuştu.

TEMİZLEMEK İLE BİRLİKTE ATMAMAYI ÖĞRENMEK ÇOK DAHA ÖNEMLİ

Sanatçı Sertab Erener ise “Bodrum'da yaşıyoruz, yaşadığımız çevreden en az yerel yönetimler kadar sorumluyuz, yollara sahillere baktığınızda atıkların büyük bölümünün yine insanın kullandığı malzeme olduğunu görüyorsunuz, temizlemekten çok atmamayı öğrenmeliyiz. Bizim yaptığımız küçük bir gönüllü gurubu ile elimizden geldiğince yaşadığımız çevrede farkındalık yaratmak ve bu tür gurupların sayısını arttırmak” diye konuştu.