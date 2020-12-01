Servetini sosyal medyada sergileyen fenomen soyuldu

Sosyal medyada servetini sergilemesiyle tanınan Hong Konglu ünlü fenomen, 450 bin dolarlık eşyasını çaldırarak ağır bir bedel ödedi.

25 yaşındaki So Mei-yan, salı gecesi oğluyla uyurken evine üç hırsızın girdiğini, kendisini, 6 aylık oğlunu ve onun 45 yaşındaki dadısını bağladıklarnı söyledi.

Fenomen, hırsızların yarım milyon dolar değerindeki eşyayı bir bavula koyarak kaçtığını ifade etti.

Independent Türkçe’nin aktardığı habere göre, Çin merkezli bir medya kuruluşuna konuşan sosyal medya fenomeni, “oturma odasındaki gürültüyle uyandığını” ve “kontrol etmek için yatak odasından çıktığında üç adamı dairede gördüğünü” belirtti.

Yerel polis teşkilatı, maskeli soyguncuların, “meyve bıçağı veya tahta sopalar” taşıdığını açıkladı. Polislerin bölgeyi araştırdığı ama kimseyi yakalayamadığı bildirildi.

Mei-yan ayrıca, soygunculara dairesinde nakit para olmadığını söylediğini, bunun üzerine şiddet gördüğünü ve 6 aylık bebeğinin de şiddete maruz kaldığını aktardı.

Mei-yan, sosyal medyada kozmetikle ilgili paylaşımlar yapıyor. Aynı zamanda sosyal medyada servetini, yaşam tarzını ve mal varlığını açıkça sergiliyor.

Polisin yaptığı açıklamaya göre hırsızların aldığı eşyalar arasında 10 el çantası, 7 saat, bir dizüstü bilgisayar ve iki cep telefonu bulunuyor