“Sessiz katil” olarak biliniyor: Tayland’daki bu yemek kanser sebebi

Bazı yiyeceklerin sağlık açısından riskli olduğu bilinse de, Tayland'da servis edilen bu yemek seviyeyi başka bir boyuta taşıyor. Doktorlara göre, bu yemekten tek bir lokma bile kansere yol açıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Koi pla ismini taşıyan kanserojen yemek o kadar ölümcül ki, Tayland’da her yıl 20.000 kişinin ölümüne neden olduğu düşünülüyor.

Khon Kaen eyaletinde çok popüler olan bu yemek, temel olarak otlar, baharatlar ve limon suyu ile tatlandırılan kıyılmış çiğ balıktan oluşuyor.

Bu ilginç yemek milyonlarca Taylandlı tarafından tüketiliyor, ancak ülkenin en yoksul eyaletlerinden biri olan Isaan’da özellikle çok seviliyor.

EN HIZLI KANSER TÜRLERİNDEN BİRİ

Kanserin gelişmesine neden olan şey ise düşünüldüğü gibi balık değil. Bunun yerine, balığın içlerinde yaşayan parazitler ve yassı solucanlar sebep olarak görülüyor.

Mekong bölgesindeki tatlı su balıklarına özgü olarak bilinen parazitler, safra kanalı kanseri gibi vakalara yol açarak tehlike oluşturuyor.

Tayland’da yaşayan bir doktor olan Narong Khuntikeo, anne ve babasını kaybettikten sonra bu yemeği daha az insanın yemesini sağlamak için çalışıyor. Anne ve babası bu popüler yemeği yedikten sonra karaciğer kanserinden ölmüştü.

Karaciğer cerrahı olan Khuntikeo, Agence France-Presse’e, “Bu yemekten kaynaklanan sorunlar, buralarda çok büyük bir sağlık yükü. Ama kimse bunu bilmiyor çünkü ağaçtan düşen yapraklar gibi sessizce ölüyorlar.” dedi.

YEREL HALKI BİLİNÇLENDİRMEYE ÇALIŞIYOR

“Sessiz katil” olarak adlandırılan hastalık, acilen tedavi edilmediği takdirde tüm kanserler arasında en düşük hayatta kalma oranlarından birini veriyor.

Khuntikeo, dört yıldır bölgedeki köylüleri parazit açısından test eden bilim insanları, doktorlar ve antropologlarla birlikte çalışıyor.

Ultrason makineleri ve idrar test kitleri kullanan ekip, bazı topluluklarda yaşayan insanların %80’inin süper tehlikeli paraziti yuttuğunu keşfetti.

Doktor şimdi insanları koi pla yemeğinin tehlikeleri konusunda eğitmek için elinden geleni yapıyor.

Bu konuda birçok zorlukla karşılaşan Khuntikeo, yemekten vazgeçmeyi reddedenlerin, paraziti etkili bir şekilde öldürmeye yarayan balığın pişirilmesi halinde yemeğin tadının bozulacağını iddia ettiklerini söylüyor.

İlginizi Çekebilir 50 yaş altı kanser vakaları yüzde 80 arttı

İlginizi Çekebilir Başbakan, radyoaktif endişesini bitirmek için çiğ balık yedi