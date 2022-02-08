Sevgililer Günü’nde ‘en ucuz’ gül 30 liradan satılacak

14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala çiçekçilerde hazırlıklar devam ediyor. Çiçekçiler, gülün tanesinin bu seneki 14 Şubat'ta 30 liradan satılacağını söyledi.

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14 Şubat’a sayılı günler kala çiçekçilerde hazırlıklar devam ediyor.

Çiçekçi Zöhrap Talayhan, “Şu anda bir yoğunluk yok ama bir gün kala ve 14 Şubat günü çok yoğun oluyoruz. Bizler de o zaman sorun yaşamamak için şimdiden hazırlığımızı yapıyoruz” dedi.

“6 BİN ADET GÜL STOKLADIK”

Sevgililer Günü'ne özel daha çok gül çiçekleri üzerine çalıştıklarını belirten Talayhan, “Bunun üzerine de kombinler yapıyoruz. Toplamda 6 bin adet gül stokladık. Bunların hepsini satmayı hedefliyoruz. Fiyatlar çok pahalı geçen yıla göre 3 katı arttı. Bunları mecbur müşterilerimize yansıtacağız. Güllerin özellikle adeti şu anda 20 liradan satılırken, Sevgililer Günü’nde 30 liradan satılacak. Böyle özel günlerde toptancılar fiyatları yükseltmeye başlıyor. Bizler de mecbur yüksek fiyattan satıyoruz” diye konuştu. (İHA)