Sevgililer Günü’nde eşine benzin hediye etti

Artvin'de Gülay Şimşek geçen sene kendisine sıvı yağ hediye alan eşi Yaşar Şimşek'e Sevgililer Günü’nde benzin hediye etti.

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Artvi’'in Hopa ilçesinde yaşayan Gülay Şimşek isimli bir kadın 3 yıllık eşi Yaşar Şimşek’e, 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi olarak 5 litre benzin hediye etti.

Restorana eşini davet eden ve akşam yemeğinin ardından herkesin içinde masaya benzin bidonunu koyan Şimşek, eşinin Sevgililer Günü’nü kutladı.

Gülay Şimşek, “Geçen yıl sıvı yağlara gelen zam nedeniyle bana 5 litre yağ almıştı. Bu yıl da benzine gelen zamlar nedeniyle ben de ona 5 litre benzin aldım. Bu sayede beni istediğim zaman anneme götürebilecek” diye konuştu.

Yaşar Şimşek ise, “Onu bol bol annesine götüreceğim” dedi. (İHA)