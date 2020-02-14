‘Sevgililer Günü’nde hediye almayı protesto ettiler, sokak hayvanlarına bağış yaptılar

Ünlü isimler, 'Sevgililer Günü'nde hediye alınmasını, insanların tüketim toplumunun bir parçası olmasını protesto etmek, onun yerine sessiz dostlarımız sokak hayvanlarını sevindirmek için sosyal medyada başlayan kampanyaya destek oldu.

Sattığı teknolojik ürünlerle dikkat çeken bir firmanın önderliğinde gerçekleşen kampanyaya aralarında Ezgi Mola, Berrak Tüzünataç, Aslı Şen, Özge Ulusoy, Neslişah Düzyatan, Derya Baykal, Derya Şensoy, Hatice Şendil, Pınar Deniz Taner Ölmez, Sarp Apak, Dolunay Soysert. Aslışah Alkoçlar, Burçin Terzioğlu, Özgür Masur, Hilal Saral, Damla Colbay, Tanem Sivar, Serhat Teoman, Başak Boztepe, Ayşegül Afacan Köksal, Işın Görmüş ve Hande Can’ın da olduğu iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri kampanyaya tam destek verdi.

Hem bağış yaparak hem de sosyal medyada art arda paylaşımlar yapan ünlü isimler, takipçilerini kampanyaya davet etti. Hayvan dostu bir marka olarak, evcil hayvanların hediye olarak verilmesine karşı da bir farkındalık hareketi başlatan Junoo’nun, ‘hediyealmabagisyap’ kampanyası kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.