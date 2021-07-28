Şevket Çoruh: Khasha Zwan’ı katleden zihniyetle benzer yanımız olamaz

Oyuncu Şevket Çoruh, Afganistan’da Taliban tarafından kaçırılarak öldürülen, Zvan olarak da tanınan ünlü komedyen Nazar Muhammed'in fotoğrafını paylaştı.

“KATLEDEN ZİHNİYETLE BENZER YANIMIZ OLAMAZ”

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çoruh, “'Çok gülsünler, az ağlasınlar' diyerek yaşayan #KhashaZwan ı katleden zihniyetle benzer yanımız olamaz” dedi.

ERDOĞAN: TÜRKİYE’NİN TALİBAN’IN İNANCIYLA ALAKALI TERS BİR YANI YOK

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin Taliban'ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Daha iyi anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum” demişti.