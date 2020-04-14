Şeyda Coşkun’dan sağlık çalışanlarına sağlıklı yemek!

Sağlıklı yemek ve yaşam koçu Şeyda Coşkun, sağlık çalışanları için yaptığı jestle pek çok ünlü isim gibi o da taşın altına elini soktu.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de sağlık çalışanları virüsle baş edebilmek adına insan üstü bir efor harcıyor, durum böyle olunca da sağlık çalışanlarının bağışıklıklarını korumak ve ayakta kalabilmek adına iyi beslenmeleri gerekiyor. Bu gerçekten yola çıkan sağlıklı yemek ve yaşam koçu Şeyda Coşkun, bir yardım hareketinde bulundu ve sağlıklı yemekler yapan firması üzerinden sağlık çalışanlarına bir jestte bulundu.

Coşkun, kendisini de mutlu eden o anları sosyal medya hesabından paylaşmaşı ihmal etmedi ve şu satırları kullandı:

“Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu şu zor günlerde yürekten kendilerini miğfer eden tüm sağlık çalışanlarımıza nefes aldığım her gün sonsuz minnet duyacağım. Firmam ve kendi adıma bugün onların yanında olduğumuzu hissettirebildiysek ne mutlu bize… Sayın Doçent Dr. Nihat Aksakal ve İstanbul Tıp Fakültesi Müdür Yardımcısı Ömer Yorgun’a desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.”