HAYAT
Abone Ol

Seyhan Baraj Gölü’nde piknikçi kirliliği

Seyhan Baraj Gölü'nün sularının çekildiği bölgelerde piknik yapan bazı vatandaşlar, çevreye çöplerini atarak çevre kirliliğine neden oldu.

Yayınlanma: 10:26 - 21 Eylül 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Kıyı genişliğinin artmasıyla piknikçilerin uğrak yeri haline gelen göl, hafta sonu yoğun bir kalabalıkla karşılaştı. Piknikçiler, çöplerini geride bırakarak çevreye zarar verdi.

Kıyıda biriken plastik, metal ve cam atıkların oluşturduğu görüntü ve koku, çevre sağlığını tehdit ediyor.

Doğaya karşı duyarsızlığa tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerin önlem almasını istedi. (DHA)

Seyhan'ın Akdeniz'e döküldüğü noktada korkutan kirlilikİlginizi ÇekebilirSeyhan'ın Akdeniz'e döküldüğü noktada korkutan kirlilikSeyhan Nehri bataklığa döndüİlginizi ÇekebilirSeyhan Nehri bataklığa döndü
X Reklam