Seyhan Baraj Gölü’nde piknikçi kirliliği
Seyhan Baraj Gölü'nün sularının çekildiği bölgelerde piknik yapan bazı vatandaşlar, çevreye çöplerini atarak çevre kirliliğine neden oldu.
Kıyı genişliğinin artmasıyla piknikçilerin uğrak yeri haline gelen göl, hafta sonu yoğun bir kalabalıkla karşılaştı. Piknikçiler, çöplerini geride bırakarak çevreye zarar verdi.
Kıyıda biriken plastik, metal ve cam atıkların oluşturduğu görüntü ve koku, çevre sağlığını tehdit ediyor.
Doğaya karşı duyarsızlığa tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerin önlem almasını istedi. (DHA)