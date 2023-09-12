Seyhan Nehri’nde kostümlü kürek sörfü festivali büyük ilgi gördü

Adana ve Mersin'den gelen kano ve paddle board tutkunları, Seyhan Nehri'nde kostümlü kürek sörfü festivali düzenledi.

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Dilberler Sekisi’nde düzenlenen festivale, yaklaşık 150 kişi katıldı. Katılımcılar, süpermen, batman, örümcek adam, cadı, sihirbaz, prenses gibi birbirinden ilginç kostümler giydi.

Katılımcılar, önce kara üzerinde müzik eşliğinde eğlendi. Daha sonra ise Seyhan Nehri’nde kürek sörfü yaptı.

Adana Kano Keyfi kurucusu Tolga Çopur, “Festivale katılanlar çok mutlu oldu. Seyhan Nehri’ni güzel bir festival için kullandık. Vatandaşların da bu festivale ilgileri oldukça yüksekti” dedi.

Mersin Sup kurucusu Mehmet Can Özdemir ise “Hem eğlenmek hem de eğlendirmek istiyoruz. Ayrıca su sporları etkinliklerine Adana ve Mersin olarak ev sahipliği yapmak istiyoruz” diye konuştu. (DHA)