Sezar’a suikasti kutlayan sikke 31 milyon TL’ye satılabilir

"Roma İmparatoru Jül Sezar'ın katili tarafından takılan" ve Romalı liderin suikastını kutlamak için basılan nadir bir madeni para, müzayedede yaklaşık 31 milyon TL'ye kadar alıcı bulabilir.

Sozcu.com.tr

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İddiaya göre, Jül Sezar’a yapılan suikastı kutlamak için basılan değerli bir Roma parası, onu öldürenlerden birinin boynuna bile takılmış olabilir.

Daily Mail’in haberine göre, altın Eid Mar (Mart Ides) parası açık artırmada satışa sunuldu ve 31 milyon TL’ye (1,5 milyon Sterlin) kadar alıcı bulabileceği belirtiliyor.

Değerli paranın, bir kolye olarak takılabilmesi için yukarı kısmında bir deliğe sahip olduğu görülüyor.

Sikke, son on yıldır İngiltere’deki British Museum’da, şimdi onu satmaya karar veren özel bir koleksiyoncudan uzun vadeli ödünç alınarak sergileniyordu.

“BATI TARİHİNİN EN ÖNEMLİ ANLARINDAN BİRİ”

Pazartesi günü İsviçre’nin Zürih kentinde satılacak olan madeni paranın ön kısmında Brutus’ün bir portresi yer alıyor.

Arka tarafta da Brutus’u ve ortağı Cassius’u temsil eden iki hançer ve ayrıca Roma’nın “Sezar’ın tiranlığından özgürlüğüne” atıfta bulunan, serbest bırakılan köleler tarafından giyilen keçe bir başlık var.

İmparator Sezar, Brutus ve Cassius liderliğindeki Roma senatörleri tarafından M.Ö. 44’te 15 Mart’ta öldürülmüştü.



Eid Mar sikkeleri M.Ö. 42’de Brutus ve Cassius’un güçleriyle birlikte seyahat eden bir askeri darphane tarafından basıldı.

Satışa sunan uzman antik sikke firması Numismatica Ars Classica’dan Arturo Russo, bunun “Batı tarihinin en önemli anlarından biri” olduğunu söyledi.

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