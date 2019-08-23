Doğum sonrası hızlı kilo vermek tüm kadınların ortak hayali. Annenin bu dönem beslenme alışkanlıklarında yapacağı değişikler kilo vermesini sağlayabiliyor. Doğum sonrası bebeği emzirme süreci başladığından kilo vermek için acele etmemeli ve bu özel anların tadı çıkarılmalıdır. Peki sezeryan doğum sonrası kilo vermek için neler yapılabilir?

Kadınlar görünüşlerine önem verirler. Özellikle doğum sonrası vücudu eski formuna sokmak için kilo verme yöntemlerine başvururlar. Pek çok ünlünün kilo verme hikayesi birbirinden farklıdır ve profesyonel kişiler tarafından desteklendikleri unutulmamalıdır. Bu dönemin geçicidir ve olmanız gerekenden fazla kiloya sahip olmanız normal kabul edilir. Doğumdan sonra ortalama 4-6 kilo kaybedilir. Doğru bir beslenme düzeni ile ayda 1-2 kilo vermek mümkün olabilir. Doğum sonrası kilo vermek için az kalori almak ve sıkı diyet hem annenin hem de bebeğin yetersiz beslenmesine neden olabilir. Loğusa döneminde mutlaka sağlıklı ve düzenli beslenmeli bebeğin ihtiyacı olan sütü yeterli miktarda alması sağlanmalıdır. Bu dönemde annenin kendi ve bebeğinin sağlığı için yeterli miktarda enerji, protein, vitamin ve mineralleri alması gerekiyor.

DOĞUMDAN NE KADAR SÜRE SONRA DİYET YAPILABİLİR?

Anne sütü alan çocuklar ilk üç ay hızlı bir şekilde kilo almaya başlarlar. Dördüncü aydan sonra yavaşlamaya başlayan büyüme hızı, altıncı ay sonrası ek gıdaya geçiş ile bebeğin gelişimi artmaktadır. Doktorların tavsiyesi üzerine ülkemizde anneler bebeklerini iki sene anne sütü ile besliyorlar. Kilolarından şikayetçi anneler doğum sonrası dördüncü aydan sonra kilo vermek için hafif diyetlere başlayabilirler.

EMZİRMEK KİLO VERMEYE YARDIMCI MI?

Sezeryan veya normal doğum sonrası anneler emzirerek vücudunu forma sokabilirler. Emzirme eylemi kalori yakılmasına sebep olur. Emziren anneler bu dönem bebeklerini mucizevi anne sütü ile beslerken aynı zamanda istenmeyen kilolarından kurtulabilirler.

DOĞUM SONRASI EGZERSİZLERE NE ZAMAN BAŞLANMALI?

Sezeryan doğum yapan annelerin vücutları normal doğum yapanlara göre daha geç toparlanmaktadır. Sezeryan doğumdan altı ay sonra vücut toparlanmaya ve eski haline dönmeye başlayacaktır. Sezeryan doğum sonrası kilo vermek isteyen anneler mutlaka doktor onayı alarak egzersiz yapmaya başlayabilir. Sezeryan doğum sonrası çok güncel olan plates egzersizlerine başlanabilir. Vücudu zorlamadan vücudun şekle girmesine neden olabilir. Başlangıç da on beş dakika egzersizle başlayarak günden güne yapılan egzersizler arttırılabilir.