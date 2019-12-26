Sezonun geç açıldığı Uludağ’da, kar mutluluğu
Kar kıtlığı sebebiyle sezonun geç açıldığı Uludağ’da günübirlikçi ve tatilciler, 40 santimetreye ulaşan karda, kayak ve kızaklarla kaymanın mutluluğunu yaşıyor.
TATİLCİLER ULUDAĞ’A AKIN ETTİ
Kar yağışının olmamasıyla birlikte sezonun geç açıldığı Uludağ’da tatilciler, 2 gündür etkili olan kar yağışıyla birlikte Uludağ’a akın etti. Vatandaşlar, 40 santimetreye ulaşan karda, kayak ve kızaklarla kayarak vakit geçirdi. Hava sıcaklığının eksi 2 derece ölçüldüğü Uludağ’da, bu gece yarısı da kar yağışı bekleniyor.
(DHA)