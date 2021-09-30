Shakira, yaban domuzlarının saldırısına uğradı

Shakira, çantasını kapmaya çalışan iki yaban domuzunun saldırısına uğradı. Olayı Instagram hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, saldırıya uğradığı sırada oğlu Milan ile Barselona'daki bir parkta yürüdüğünü söyledi.

Sozcu.com.tr

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Shakira, olayı 70 milyon takipçili Instagram hesabından anlatarak paylaştı. Olay sırasında, Barselona’da bir parkta oğlu Milan ile yürüdüğünü söyleyen şarkıcı, hayvanlar tarafından parçalandığını iddia ettiği çantasını da gösterdi.

44 yaşındaki iki çocuk annesi, tuhaf olayı anlatırken çantasını da gösterdi: “Parkta bana saldıran iki yaban domuzunun çantamı nasıl bıraktığına bakın. Cep telefonumla çantamı ormana götürüyorlardı. Her şeyi yok ettiler.”

Domuzların saldırısından Shakira da oğlu da yaralanmadan kurtuldu. Olayın hangi parkta gerçekleştiği ile ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

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