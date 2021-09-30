HAYAT
Hayat Haberleri - Yaşam

Shakira, yaban domuzlarının saldırısına uğradı

Shakira, çantasını kapmaya çalışan iki yaban domuzunun saldırısına uğradı. Olayı Instagram hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, saldırıya uğradığı sırada oğlu Milan ile Barselona'daki bir parkta yürüdüğünü söyledi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:36 - 30 Eylül 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Shakira, yaban domuzlarının saldırısına uğradı

Shakira, olayı 70 milyon takipçili Instagram hesabından anlatarak paylaştı. Olay sırasında, Barselona’da bir parkta oğlu Milan ile yürüdüğünü söyleyen şarkıcı, hayvanlar tarafından parçalandığını iddia ettiği çantasını da gösterdi.

44 yaşındaki iki çocuk annesi, tuhaf olayı anlatırken çantasını da gösterdi: “Parkta bana saldıran iki yaban domuzunun çantamı nasıl bıraktığına bakın. Cep telefonumla çantamı ormana götürüyorlardı. Her şeyi yok ettiler.”

 

Domuzların saldırısından Shakira da oğlu da yaralanmadan kurtuldu. Olayın hangi parkta gerçekleştiği ile ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Shakira'ya vergi kaçakçılığı suçlaması... Hapse girebilir İlginizi Çekebilir Shakira'ya vergi kaçakçılığı suçlaması... Hapse girebilir Britney Spears nihayet özgürlüğüne kavuştu İlginizi Çekebilir Britney Spears nihayet özgürlüğüne kavuştu Apple Studios George Clooney ve Brad Pitt'in filmi için kesenin ağzını açtı İlginizi Çekebilir Apple Studios George Clooney ve Brad Pitt'in filmi için kesenin ağzını açtı
Apple baba Brad Pitt Çarşamba Çocuk Dolar Instagram İspanya Milan Sanat shakira