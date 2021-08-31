Sharon Stone’un acı günü: Vaftiz oğlu hayatını kaybetti

ABD'li ünlü oyuncu Sharon Stone, organ yetmezliği nedeniyle yaşam mücadelesi veren yeğeni ve vaftiz oğlu River Stone'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Sharon Stone, 11 aylık yeğeni ve vaftiz oğlu River Stone’un acısını yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde yeğeninin yoğun bakımda olduğunu söyleyerek hayranlarından dua isteyen Stone, “Yeğenim ve vaftiz oğlum River Stone beşiğinde organ yetmezliğiyle bulundu. Lütfen onun için dua edin. Mucizeye ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Stone, yaptığı son paylaşımda hayranlarına kötü haberi verdi. Küçük çocuğun hayatını kaybettiğini duyuran 63 yaşındaki Stone, “River William Stone 8 Eylül 2020-30 Ağustos 2021” notunu düştüğü River’ın görüntülerinden oluşan bir video da paylaştı.

Stone’un bu paylaşımının ardından hayranları ünlü yıldıza binlerce taziye mesajı gönderdi.

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