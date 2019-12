She’s Mercedes gücünü ilham veren kadınlardan alıyor

Eğitim, kültür sanat, müzik, spor ve girişimcilik gibi farklı alanlardaki sponsorluk ve sosyal sorumluluk projeleri ile insanların hayatına ışık tutmayı hedefleyen Mercedes-Benz, She's Mercedes platformu ile gücünü ilham veren kadınlardan alan bir projeye imza atıyor.

She's Mercedes, iz bırakan hikâyelerden yola çıkarak hayalleri olan kadınlarla bunları gerçeğe dönüştürmüş olanları bir araya getiren bir ilham platformudur. En iyiyi hedefleyen kadınların birbirlerine cesaret ve güç vermesini hedefleyen bu platform sadece bir sosyal topluluk olmaktan ziyade ortak bakış açısından doğan bir anlayış biçimidir. Kuruluşundan itibaren Mercedes-Benz'in başarı hikâyesinde kadınların her zaman önemli rolleri olmuştur. Mercedes marka ismini, ilk Daimler otomobilinin siparişini veren Emil Jelinek'in kızı “Mercedes Jelinek”ten almıştır. Böylece, “Zarafet” anlamına gelen İspanyolca bir isim olan Mercédés, 1900'lerin başında Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) şirketinin yeni markasının da adı olmuştur.



Mercedes markasının sadece isminin belirlenmesinde değil bugünlere gelebilmesinde de özellikle bir kadının rolü çok büyüktür; Bertha Benz. Bundan tam 133 sene önce otomobili icat eden Carl Benz'in eşi Bertha Benz, otomobil ile tarihteki ilk uzun mesafe yolculuğunu gerçekleştiren kişidir. Bertha Benz güçlü bir kadın ve ölümsüz bir rol model olarak hem bir öncü hem de Mercedes-Benz'in ilk test sürücüsü olmuştur. Bertha Benz, eşinin icat ettiği otomobile halkın dikkatini çekmek için 100 km uzaklıktaki Pforzheim'e uzun soluklu bir yolculuk yapma kararı almıştır. 133 yıl önceki bu cesur davranışı onu bugün yaşamın her alanındaki öncüler için en iyi rol modellerden biri yapmıştır.



Türkiye'de ilk defa lansmanı gerçekleştirilen She's Mercedes etkinliğinde, Mercedes-Benz'in marka değerleri olan iyi yaşam, deneyim, inovasyon ve sürdürülebilirlik başlıkları esas alınarak farklı endüstrilerden ilham veren kadınların konuşmacı olarak katıldığı bir söyleşi gerçekleştirildi. SosyalBen Vakfının Kurucusu Ece Çiftçi, Beslenme Uzmanı ve Birleşmiş Milletler FAO Gönüllüsü Dilara Koçak, Moda Tasarımcısı Mehtap Elaidi ve Sportive Genel Müdürü Zeynep Selgur'un konuk edildiği söyleşide moderatörlük görevini Lüks Marka Danışmanı ve Oggusto.com'un kurucusu Özlem Güsar üstlendi.

Başarılı kadınlarının hikayelerini konu alan söyleşide; başarı kadar başarısızlıklardan alınan derslerin değeri, başarı için vazgeçmemenin önemi, dayanışmanın başarıya katkısı ve her alanda sürdürülebilirliğin entegre edilmesi gibi konular öne çıktı.