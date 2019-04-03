Sibel Kekilli Game of Thrones yemeğine katıldı

Sibel Kekilli, dün New York'ta düzenlenen Game of Thrones yemeğine katıldı. Ekibin yemeğine katılan Kekilli'yi görenler 'Acaba yeni sezonda mı yer alıyor' diye düşündü...

Game of Thrones dizisinin oyuncuları, dün akşam New York’ta düzenlenen bir yemekte bir araya geldi. Yemeğin sürpriz ismi ise ünlü Türk oyuncu Sibel Kekilli’ydi…

Dizinin dördüncü sezonunda dizinen ayrılan ve Shae karakterini canlandıran Kekilli, Tyrion Lannister’ın sevgilisi rolündeydi. O dönem sevişme sahneleriyle dünyanın konuştuğu isim haline gelen Kekilli, Kit Harington, Peter Dinklage, Natalie Dormer, Maisie Williams, Carice van Houten, yazar George R.R. Martin'in katıldığı yemekte görününce akıllara “Yeni sezonda diziye geri mi döndü?” soruları geldi.

Kekilli yeni sezonda yer almayacak. Zaten dün düzenlenen yemek, dizide en başından bu yana yer alan tüm oyuncuları kapsayan bir organizasyondu ve Kekilli de bu nedenden dolayı davete icabet etti… İşte dün yemeğe katılan diğer oyuncular…