Sibel Parmaksız: ‘Kadının gücünü artıracağız’

CHP Kadın Kolları Genel Başkan Adayı Ayten Gülsever’in ardından adaylığını açıklayan ikinci isim daha önce CHP’den İzmir Milletvekili adayı da olan Sibel Parmaksız oldu. Parmaksız, ilk amacının güçlü kadın örgütlenmesi olduğunu söyledi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığının 14’üncü Olağan Kurultayı “eşitlik gelecek” temasıyla 21 Mart Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirilecek. Ayten Gülsever'in ardından CHP Kadın Kolları Genel Başkan adaylığını açıklayan ikinci isim Sibel Parmaksız oldu. Parmaksız, ilk amacının güçlü kadın örgütlenmesi olduğunu söyledi. Daha önce CHP'den İzmir Milletvekili adayı da olan Parmaksız SÖZCÜ'ye ‘'Parti içinde kadın gücünün önemi ve temsil edilmesi konusunda ciddi mücadele vereceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi demokrasiye inanan, sosyal demokrasinin evrensel değerleri ile yola çıktığını söyleyen, cumhuriyet devrim ve ilkelerini esas alan herkesin ortak sorunu ve hedefi olmalıdır” dedi.

Öncelikli olarak “Kadın örgütlenmesi” konusunda çabalayacaklarını belirten Parmaksız, “Kadın gücünün oluşması ve ortaya çıkartılmasının ancak güçlü bir örgütlenme ile gerçekleşebileceğine inanıyorum. Bunun doğru bir şekilde modellenmesi gerekmektedir. En önemli projem, güçlü kadın örgütlenmesi olacak ve bunun tüm illerimizde uygulanmasını sağlayacağım. Her ilin coğrafik, sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı göz önüne alınarak geliştirilecek örgütleme modelleri projesini hayata geçireceğim” dedi. İktidar olmanın yolunun güçlü bir kadın örgütünden geçtiğini vurgulayan Parmaksız, “Kadın dernekleri ve tüm aktivist kadın kuruluşları ile ortak projeler içinde olmak, en önemli çalışmalarımızdan biri olacak. Tüm sivil toplum kuruluşları ile sıkı bir ilişki içinde olacağız” diye konuştu.

Parmaksız'ın açıklamaları şöyle:

SAHADA SÜREKLİLİK: Örgütlenme projesi kapsamında saha çalışmalarında süreklilik sağlanacak. Kapılar çalınacak, eller sıkılacak ancak kapılardan da içeri girilecek. Kadınlarımız ile birebir ilişki kurularak ülkemizin gerçekleri ile olduğu kadar kendi değerleriyle, haklarıyla yüzleşmeleri sağlanacak. Bu çalışma uzun soluklu olacak ve sosyal projeler ile desteklenecek. Kadın farkındalığını yaratmanın sandığa nasıl yansıyacağını hep birlikte göreceğiz.

ORTAK PROJELER VE İŞBİRLİĞİ: Tüm sivil toplum kuruluşları ile sıkı bir ilişki içinde olacağız. Kadın dernekleri ve tüm aktivist kadın kuruluşları ile ortak projeler içinde olmak, en önemli çalışmalarımızdan biri olacak. Sivil toplum kuruluşlarına kadın sorunlarının çözümü doğru siyaset ise ki sorunlar ancak doğru siyasi anlayışla çözülebilir, ülkemizdeki tek siyasi muhatabın CHP olduğu gerçeğini gösterecek ve bize güvenmelerini sağlayacağız.

SOSYAL MEDYADA ETKİNLİK: Cumhuriyet devrimlerimizin aslında bir kadın devrimi olduğu gerçeğini hiç unutmadan, kazanılmış medeni haklarımızı ve kurucu felsefemizin kadın bakışını anlatacak, bu konuda ana akım ve yerel medyayı ve sosyal medyayı en etkin şekilde kullanacak, sosyal ve siyasi projelerle partimizin kadın politikalarının gündemde kalmasını sağlayacağız. KADINA ŞİDDETE YAKIN TAKİP: Her türlü kadın şiddeti, kadın cinayetleri, çocuk istismarları vakaları yakından takip edilecek. Oluşturulacak çalışma grupları ile hukuk davalarının yakın takipçisi olacak ve sivil toplum güçleri ile verilen hukuk mücadelesinin içinde yer alacak, parçası olacağız.

KADIN KOOPERATİFLERİ KURULACAK: Yerel yönetimlere yakın olacak, CHP'li belediyeler ile iş birliği yaparak kadın kooperatiflerinin kurulması ve kadın girişimciliğinin teşviki ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında ortak projeler üretilmesi için çalışmalar yapılacak. Yerel Yönetimlerimizin kadın çalışmalarının yakın takipçisi olacağız.

İKTİDARIN YOLU, KADININ GÜCÜ: Parti içinde kadın gücünün önemi ve temsil edilmesi konusunda en ciddi mücadeleyi veren yönetim olacağız. CHP'nin kadına bakışı, kurucu değerlerimiz ve sosyal demokrasinin olmaz ise olmaz şartının cinsiyet eşitliği olduğu gerçeği her daim gündemde tutulacak, iktidar olmanın tek yolunun kadın gücünü önemsemekten geçeceği gerçeğinin görülmesini sağlayacağız.

YÜZDE 33 CİNSİYET KOTASI: Cinsiyet kotasının her kademe görevlendirilmede mutlak uygulanması için vereceğimiz mücadele kırmızı çizgimiz olacak. Tüzüğümüzde yer alan en az yüzde 33 olan cinsiyet kotası uygulaması, parti içinde vereceğimiz kadın mücadelesinin esası olacak”